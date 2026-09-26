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¡Gol de Colombia! Luis Suárez adelanta a la Tricolor ante México

Luis Suárez apareció en el minuto 8 y Colombia ya gana ante México en partido amistoso.

Nicolás Salgado

septiembre 26 de 2026
08:20 p. m.
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¡Gol de Colombia! Al minuto 8, Luis Suárez abrió el marcador ante México y puso el 1-0 para la Selección Colombia en el amistoso de la fecha FIFA, disputado en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados UnidoS

La Tricolor comenzó con intensidad el partido y encontró rápidamente la ventaja ante el conjunto mexicano.

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo golpearon primero en el inicio de una nueva etapa después del Mundial 2026. Luis Suárez fue el encargado de abrir el marcador ante México, luego de una acción ofensiva que terminó con el delantero colombiano enviando el balón al fondo de la red.

El tanto llegó apenas al minuto 8 y le permitió a los 'cafeteros' tomar rápidamente el control del marcador en este compromiso de preparación.

¿Cómo fue el gol de Luis Suárez ante México?

Colombia salió a buscar el partido desde los primeros minutos y encontró la recompensa rápidamente. Luis Suárez aprovechó la oportunidad y marcó el 1-0 con gol de cabeza, tras un centre de Richard Ríos desatando la celebración de los jugadores de la Tricolor.

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El delantero del Sporting de Portugal hace parte de la convocatoria de 26 jugadores para los amistosos de septiembre y octubre, en la que Colombia también enfrentará a Paraguay y Perú.

El compromiso contra México es especial para el combinado nacional, pues representa su primer partido después de la Copa del Mundo de 2026 y el comienzo de una nueva etapa en el proceso de Néstor Lorenzo.

Colombia vence a México en partido amistoso

Con el 1-0 en el marcador, Colombia buscará ampliar la diferencia mientras México intentará reaccionar en Baltimore.

El encuentro se disputa en el M&T Bank Stadium y hace parte de la triple fecha de amistosos que tendrá la Tricolor entre septiembre y octubre.

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Después de este duelo, Colombia enfrentará a Paraguay el 2 de octubre y a Perú el 6 de octubre, como parte de la preparación del equipo para los próximos retos internacionales.

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