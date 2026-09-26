¡Deportivo Cali campeón! Las Azucareras son tricampeonas tras vencer a Santa Fe

Deportivo Cali Femenino volvió a celebrar a lo grande. Las Azucareras vencieron 4-2 a Independiente Santa Fe en el estadio Palmaseca y conquistaron nuevamente la Liga Femenina, convirtiéndose en tricampeonas del fútbol colombiano.

El equipo vallecaucano confirmó su dominio en una final ante Santa Fe y levantó un nuevo trofeo en su casa. Cali ya había ganado las dos últimas ediciones del campeonato, por lo que este nuevo título consolida una racha histórica para el club.

El equipo vallecaucano defendió el título conseguido en 2025 y completó un tricampeonato consecutivo, después de haber levantado también el trofeo en 2024. La celebración en Palmaseca confirmó el dominio del Cali en las últimas ediciones del fútbol femenino colombiano.

¿Cómo quedó la final entre Deportivo Cali y Santa Fe?

Cali llegó a la vuelta con una ventaja de 3-2 conseguida en Tunja y necesitaba mantener la diferencia para quedarse con el campeonato. En Palmaseca, sin embargo, las Azucareras volvieron a imponerse y terminaron ganando 4-2.

El marcador global quedó 7-4 para el conjunto dirigido por Jhon Albert Ortiz, que encontró nuevamente en Ingrid Guerra una de sus grandes protagonistas. La atacante marcó dos goles durante la definición.

Santa Fe intentó reaccionar en distintos momentos del encuentro, pero Cali consiguió controlar la serie y terminó celebrando ante su público.

La final volvió a enfrentar a dos equipos que ya habían convertido este duelo en uno de los grandes clásicos del campeonato.

¿Cuántos títulos tiene Deportivo Cali Femenino?

Con esta conquista, Deportivo Cali suma cuatro títulos de Liga Femenina: 2021, 2024, 2025 y 2026.

El nuevo campeonato tiene además un significado especial porque las Azucareras ganaron las últimas tres ediciones de manera consecutiva. En 2024 y 2025 también superaron a Santa Fe en la definición por el título.

De esta manera, Cali se instala como el equipo con más campeonatos de la competencia y consolida una etapa dominante en el fútbol femenino colombiano.

La celebración de las jugadoras en Palmaseca llegó después de una campaña en la que el equipo volvió a demostrar su capacidad para responder en los partidos decisivos. Antes de la final, había eliminado a Atlético Nacional en semifinales con un contundente global de 6-1.

El título también tiene un premio internacional. Tanto Deportivo Cali como Independiente Santa Fe ya tenían asegurada su presencia en la Copa Libertadores Femenina 2026.

Cali quedó ubicado en el Grupo D, junto a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. Santa Fe estará en el Grupo A, con Corinthians de Brasil, Colo-Colo de Chile y Caracas FC de Venezuela.

Pero esta noche es toda del Cali: las Azucareras defendieron su corona, alcanzaron la cuarta estrella y escribieron otro capítulo en la historia de la Liga Femenina.