Junior rompió la 'maldición' contra La Equidad en Techo: vea el gol del 0-1

Este lunes 31 de marzo, Junior de Barranquilla visitó a La Equidad para disputar un duelo correspondiente a la fecha 11 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Los comandados por César Farías se impusieron por 0-1 en el Estadio Metropolitano de Techo y rompieron una sequía de triunfos de 11 años contra el cuadro 'asegurador' en la capital de la República.

El 'tiburón', que venía de conseguir tres victorias consecutivas (2-1 vs. Millonarios, 0-1 vs. Llaneros y 2-1 vs. Unión Magdalena), llegó motivado a Bogotá. Su último triunfo contra el 'verde capitalino' en condición de visitante databa del 31 de marzo de 2014, día en el cual los comandados por Julio Comesaña vencieron por la mínima al equipo de Néstor Otero gracias a un solitario gol de Édison Toloza.

Pues bien, los de Farías impusieron las condiciones y Teófilo Gutiérrez tuvo una opción inmejorable para abrir el marcador. Al minuto 43', Bryan Castrillón le propinó un codazo a un rival y Didier García fue llamado a las pantallas del VAR por su colega Ricardo García. El árbitro chocoano revisó la jugada y le mostró la tarjeta amarilla al exjugador de Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga.

Luis 'Cariaco' González hizo historia en Techo

Farías tuvo que reajustar sus piezas de cara al complemento. Al minuto 58', Gutiérrez se escapó por la banda derecha y envió un centro al área 'aseguradora'. El balón pegó en el brazo de Andrés Correa y García no dudo en señalar el punto blanco del penalti. 'Cariaco' González, quien disputó su partido 225 con el cuadro atlanticense, se encargó del cobro.

González engañó a Andrés Felipe Pérez y le dio el triunfo a Junior. El experimentado futbolista venezolano, de 34 años, llegó a 40 anotaciones con el conjunto 'currambero' y tuvo su estreno goleador en el 2025.

"Tras 527 minutos, Junior de Barranquilla vuelve por medio de Luis Daniel ‘Cariaco’ González Cova, a marcarle gol a La Equidad en Bogotá. El último tanto (06/04/2019) lo había logrado Freddy Hinestroza Arias", así lo informó Breinner Arteta en su cuenta de 'X'.

Además, 'Data 1924' reveló que González se convirtió en el primer extranjero en anotarle a La Equidad en Bogotá. Antes lo habían logrado: Juan Gilberto 'Pichú' Núñez y Bréiner Belalcázar (Copa); Harold Macías y Toloza (2014); Toloza repitió en 2014; Michael Rangel e Hinestroza (2019).

Junior llegó a 22 unidades y escaló hasta la tercera posición. La Equidad, que lleva escasas 4 unidades, se estancó en la parte más baja y no levanta cabeza.

La Equidad 0 vs. Junior de Barranquilla 1: vea el gol