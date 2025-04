James Rodríguez y León quieren enderezar el camino vs. Querétaro: notable invicto

El próximo viernes 4 de abril, Club León visitará a Querétaro Fútbol Club para disputar un duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga MX Clausura 2025. Los comandados por Eduardo 'Toto' Berizzo intentarán volver al triunfo luego de haber perdido los últimos tres partidos. Los 'esmeraldas' arrastran un notable invicto visitando a los 'gallos blancos'.

Después de no conocer la derrota en las 10 fechas (ocho triunfos y dos empates) y de estar a un duelo de romper un récord histórico del club, la 'fiera' se vino abajo e hiló tres derrotas: 2-1 vs. Santos Laguna, 2-1 vs. Necaxa y 1-2 vs. UNAM Pumas. León quiere recuperar su mejor versión y reclamar un triunfo en el Estadio Corregidora.

En este momento, el cuadro 'verdiblanco' milita en la tercera posición con 26 puntos. Club América lidera el rentado mexicano con 30 unidades; mientras que Toluca ocupa la segunda casilla con 27 enteros. Necaxa, que cierra parcialmente el grupo que clasifica directamente a los cuartos de final (los seis primeros en la tabla), tiene 24 enteros.

León no puede descuidarse y tiene que enderezar el rumbo para ponerle fin a las dudas que han surgido en las últimas semanas.

León y su gran invicto visitando a Querétaro

León lleva siete partidos sin conocer la derrota en la casa de los 'gallos blancos' por la Liga MX: seis triunfos y un empate. Para encontrar su última caída en un compromiso de esta naturaleza toca devolverse al 12 de febrero de 2017.

Ese día, los comandados por Jaime Lozano vencieron 2-1 al equipo de Javier Torrente. Luis Noriega abrió el marcador y Osvaldo Rodríguez le dio el empate parcial a la visita. Miguel Martínez se reportó con un gol agónico, al minuto 90', y desató el festejo en Santiago de Queretaro. Neri Cardozo se reportó con dos asistencias.

Club León: sus fixture en la Liga MX Clausura 2025