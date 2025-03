🔴EN VIVO🔴 Junior vs. Millonarios: ¡Duelo decisivo para ambos en la Liga BetPlay 2025-I!

Este domingo 9 de marzo, Junior de Barranquilla se verá las caras con Millonarios para disputar un duelo correspondiente a la octava fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I. César Farías y David González están urgidos de un triunfo luego de sus respectivas eliminaciones en la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Siga todas las emociones EN VIVO.

Millonarios llegará golpeado al Metropolitano luego de perder 1-0 contra Once Caldas y quedar por fuera de la edición 24 de 'la otra parte de la gloria'. González no podrá contar con Radamel Falcao García, Santiago Giordana y Jader Valencia, quienes no están en plenas condiciones físicas. Eso sí, el exDT de Tolima y Medellín citó a Néiser Villarreal, quien fue el goleador del último Sudamericano Sub-20.

El 'tiburón' está sumido en una crisis deportiva luego de perder por penaltis contra América de Cali y despedirse del certamen que organiza Conmebol. La hinchada 'juniorista' está inconforme con Farías, quien sumó su tercera eliminación con el conjunto de la capital atlanticense. Son décimos y acumulan dos partidos sin conocer la victoria.

El 7 de noviembre de 2024 se enfrentaron por última vez en el 'Metro' por un partido válido por la fecha 17 de la Liga 2024-II. Los equipos se repartieron el botín tras un discreto 0-0.

Junior de Barranquilla vs. Millonarios: posibles formaciones

César Farías usaría este '11' vs. Millonarios

Arquero: Santiago Mele.

Santiago Mele. Defensas: Yéferson Moreno, Javier Báez, José Cuenú y Jhon Navia.

Yéferson Moreno, Javier Báez, José Cuenú y Jhon Navia. Volantes: Didier Moreno, Andrés Colorado y Jhon Vélez.

Didier Moreno, Andrés Colorado y Jhon Vélez. Atacantes: Yimmi Chará, Guillermo Paiva y Carlos Bacca.

David González y su potencial alineación vs. Junior

Arquero: Álvaro Montero.

Álvaro Montero. Defensas: Sander Navarro, Andrés Llinás, Jorge Arias y Danovis Banguero.

Sander Navarro, Andrés Llinás, Jorge Arias y Danovis Banguero. Volantes: Stiven Vega, Juan Carlos Pereira, Daniel Ruiz y Daniel Cataño.

Stiven Vega, Juan Carlos Pereira, Daniel Ruiz y Daniel Cataño. Atacantes: Jhon Emerson Córdoba y Leonardo Castro.

Junior de Barranquilla vs. Millonarios: hora y dónde ver

Día: domingo 9 de marzo.

domingo 9 de marzo. Hora: 5:30 p. m. (Colombia).

5:30 p. m. (Colombia). Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Metropolitano Roberto Meléndez. Árbitro: Norberto Ararat (Valle).

Norberto Ararat (Valle). Fecha: 8 de la Liga 2025-I.

8 de la Liga 2025-I. Transmisión: Win Sports +.

Junior de Barranquilla vs. Millonarios: cuerpo arbitral