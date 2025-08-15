CANAL RCN
Deportes

Fecha, canal y hora para ver el show de medio tiempo de Karol G en la NFL

Karol G será la encargada de brindarle espectáculo a todos los asistentes para el partido entre Los Ángeles Chargers y Kansas City Chiefs.

Karol G
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
07:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La NFL vuelve a territorio brasileño y esta vez lo hará con un toque latino sin precedentes. La cantante colombiana Karol G, una de las artistas más influyentes de la música urbana, será la encargada de poner ritmo y energía al partido entre Los Ángeles Chargers y Kansas City Chiefs, correspondiente a la primera semana de la temporada 2025.

El encuentro, que se disputará el próximo 5 de septiembre en São Paulo, será transmitido de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de la NFL, lo que permitirá que millones de aficionados alrededor del mundo disfruten no solo del espectáculo deportivo, sino también de la presentación de la artista ganadora del Grammy en 2024.

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo en la NFL desde São Paulo
RELACIONADO

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo en la NFL desde São Paulo

Un espectáculo con sello latino para la NFL

La organización de la liga más importante de fútbol americano confirmó que la intérprete de éxitos internacionales encabezará un show pensado para exaltar los sonidos y la cultura de Latinoamérica. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Karol G y a un fantástico elenco de talentos locales al partido de São Paulo que honrará los sonidos de Latinoamérica y ofrecerá a quienes sintonizan el evento a nivel mundial una actuación histórica en YouTube”, aseguró Tim Tubito, director sénior de presentación y entretenimiento global de la NFL.

Será la segunda ocasión en la que un juego oficial de la NFL se dispute en Brasil, después del histórico duelo entre Green Bay Packers y Philadelphia Eagles en el inicio de la temporada pasada.

Expectativa por una actuación histórica

Karol G sorprende al mostrar la mascota con la que viaja en su avión privado
RELACIONADO

Karol G sorprende al mostrar la mascota con la que viaja en su avión privado

Con su estilo vibrante y su proyección internacional, Karol G se perfila como la gran atracción fuera del emparrillado. Para la NFL, contar con una artista de talla mundial garantiza un espectáculo que trasciende lo deportivo y conecta con nuevos públicos en América Latina. Los aficionados esperan que este evento marque un antes y un después en la relación entre la liga y la región, y que la presentación de la cantante paisa sea recordada como una de las más memorables en la historia de los partidos internacionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Barra de Millonarios pidió salidas explícitas ante escándalos extradeportivos de los jugadores

Millonarios

Millonarios tomó una decisión de ÚLTIMA HORA con Neyser Villarreal tras lucir la camiseta de América de Cali

Mercado de Fichajes

La figura del fútbol colombiano que Benfica quiere como compañero de Richard Ríos

Otras Noticias

Tolima

Viajeros se verán afectados este puente festivo de agosto: popular municipio declaró toque de queda

La medida se llevará a cabo este fin de semana debido a las elecciones de mandatario local.

Artistas

Icónica actriz es señalada de robar un computador de reconocido lugar: un video la delató

La famosa se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse la grabación.

Estados Unidos

Red de estafadores robó cinco millones de dólares a 400 adultos mayores en los EE. UU. haciéndose pasar por sus nietos

Reforma Laboral

Ponen freno a las empresas: este es el paso a paso que deben seguir para despedir a un trabajador

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol