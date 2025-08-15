Fecha, canal y hora para ver el show de medio tiempo de Karol G en la NFL

La NFL vuelve a territorio brasileño y esta vez lo hará con un toque latino sin precedentes. La cantante colombiana Karol G, una de las artistas más influyentes de la música urbana, será la encargada de poner ritmo y energía al partido entre Los Ángeles Chargers y Kansas City Chiefs, correspondiente a la primera semana de la temporada 2025.

El encuentro, que se disputará el próximo 5 de septiembre en São Paulo, será transmitido de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de la NFL, lo que permitirá que millones de aficionados alrededor del mundo disfruten no solo del espectáculo deportivo, sino también de la presentación de la artista ganadora del Grammy en 2024.

Un espectáculo con sello latino para la NFL

La organización de la liga más importante de fútbol americano confirmó que la intérprete de éxitos internacionales encabezará un show pensado para exaltar los sonidos y la cultura de Latinoamérica. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Karol G y a un fantástico elenco de talentos locales al partido de São Paulo que honrará los sonidos de Latinoamérica y ofrecerá a quienes sintonizan el evento a nivel mundial una actuación histórica en YouTube”, aseguró Tim Tubito, director sénior de presentación y entretenimiento global de la NFL.

Será la segunda ocasión en la que un juego oficial de la NFL se dispute en Brasil, después del histórico duelo entre Green Bay Packers y Philadelphia Eagles en el inicio de la temporada pasada.

Expectativa por una actuación histórica

Con su estilo vibrante y su proyección internacional, Karol G se perfila como la gran atracción fuera del emparrillado. Para la NFL, contar con una artista de talla mundial garantiza un espectáculo que trasciende lo deportivo y conecta con nuevos públicos en América Latina. Los aficionados esperan que este evento marque un antes y un después en la relación entre la liga y la región, y que la presentación de la cantante paisa sea recordada como una de las más memorables en la historia de los partidos internacionales.