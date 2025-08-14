CANAL RCN
Tendencias

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo en la NFL desde São Paulo

La cantante antioqueña encabezará el popular espectáculo de YouTube.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
11:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carolina Giraldo ha logrado marcar hitos históricos para el género urbano y no es para menos, pues su nuevo anuncio ha impactado a millones de seguidores en sus respectivas redes sociales.

La influencia de la música latina ha trascendido de las tarimas ya que también se han tomado importantes espacios deportivos de alto impacto mundial.

“Rompió un acuerdo”: Christian Nodal se sincera y habla sobre su ruptura con Cazzu
RELACIONADO

“Rompió un acuerdo”: Christian Nodal se sincera y habla sobre su ruptura con Cazzu

Karol G en el show de medio tiempo de la NFL

La intérprete de ‘Papasito’ volvió a sorprender a sus más fieles fanáticos al hacer oficial el anuncio de que será la primera artista en encabezar el show de medio tiempo en la National Football League, la mayor liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos.

El show será transmitido por medio de un live en YouTube, el próximo 5 de septiembre, desde Sao Paulo, en Brasil. El encuentro deportivo enfrentará a los Chiefs con los Changers, dos de los equipos más cotizados de la liga.

Su participación en este escenario promete ser toda una apertura a uno de los mercados más apetecidos por el público, de modo que, Karol G sigue impulsando su música al ser considerada como una de las embajadoras más poderosas de la música latina.

El show se verá marcado por el gran talento y profesionalismo que Giraldo imprime en cada una de sus presentaciones. A través de la imagen que confirmó la novedad, por medio de las cuentas oficiales de la liga y la antioqueña en Instagram, se logra apreciar que la artista sorprenderá por primera vez, en un escenario de gran magnitud, al cantar las canciones de su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’.

YouTube usará IA para identificar la edad de sus usuarios: ¿qué pasa si registra una fecha de nacimiento falsa?
RELACIONADO

YouTube usará IA para identificar la edad de sus usuarios: ¿qué pasa si registra una fecha de nacimiento falsa?

Karol G sorprende con su visita a México

Por otro lado, la cantante antioqueña impactó a sus fanáticos al compartir en su Instagram algunas instantáneas que dejaron ver varios de los momentos más significativos de su visita a México. Dentro de los objetivos de dicho viaje fue grabar el video oficial de su canción ‘Coleccionando heridas’, junto al cantante Marco Antonio Solís.

En dicha dinámica la mujer tuvo la oportunidad de interactuar con sus fanáticos, quienes participaron de una actividad para compartir sus más personales historias y, de esta manera, salir en el videoclip oficial de la colaboración.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

“Rompió un acuerdo”: Christian Nodal se sincera y habla sobre su ruptura con Cazzu

YouTube

YouTube usará IA para identificar la edad de sus usuarios: ¿qué pasa si registra una fecha de nacimiento falsa?

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 14 de agosto de 2025

Otras Noticias

EPM

EPM celebra 70 años con un recorrido por sus grandes hitos

Este 6 de agosto de 2025, Empresas Públicas de Medellín (EPM) conmemoró siete décadas de historia, marcadas por innovación, desarrollo y compromiso con la comunidad.

América de Cali

Clásico femenino desata polémica: Santa Fe jugará sin público por denuncia de racismo

Santa Fe anunció que su equipo femenino jugará a puerta cerrada mientras se investigan los presuntos actos de racismo denunciados por América de Cali.

Cuidado personal

Investigaciones asocian un microbioma intestinal con el secreto detrás de la longevidad

Brasil

Defensa de Jair Bolsonaro pide su absolución en juicio por intento de golpe de Estado

Dólar

Atención al precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto: así inició la jornada este jueves