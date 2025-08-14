Karol G encabezará el primer show de medio tiempo en la NFL desde São Paulo

Carolina Giraldo ha logrado marcar hitos históricos para el género urbano y no es para menos, pues su nuevo anuncio ha impactado a millones de seguidores en sus respectivas redes sociales.

La influencia de la música latina ha trascendido de las tarimas ya que también se han tomado importantes espacios deportivos de alto impacto mundial.

Karol G en el show de medio tiempo de la NFL

La intérprete de ‘Papasito’ volvió a sorprender a sus más fieles fanáticos al hacer oficial el anuncio de que será la primera artista en encabezar el show de medio tiempo en la National Football League, la mayor liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos.

El show será transmitido por medio de un live en YouTube, el próximo 5 de septiembre, desde Sao Paulo, en Brasil. El encuentro deportivo enfrentará a los Chiefs con los Changers, dos de los equipos más cotizados de la liga.

Su participación en este escenario promete ser toda una apertura a uno de los mercados más apetecidos por el público, de modo que, Karol G sigue impulsando su música al ser considerada como una de las embajadoras más poderosas de la música latina.

El show se verá marcado por el gran talento y profesionalismo que Giraldo imprime en cada una de sus presentaciones. A través de la imagen que confirmó la novedad, por medio de las cuentas oficiales de la liga y la antioqueña en Instagram, se logra apreciar que la artista sorprenderá por primera vez, en un escenario de gran magnitud, al cantar las canciones de su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’.

Karol G sorprende con su visita a México

Por otro lado, la cantante antioqueña impactó a sus fanáticos al compartir en su Instagram algunas instantáneas que dejaron ver varios de los momentos más significativos de su visita a México. Dentro de los objetivos de dicho viaje fue grabar el video oficial de su canción ‘Coleccionando heridas’, junto al cantante Marco Antonio Solís.

En dicha dinámica la mujer tuvo la oportunidad de interactuar con sus fanáticos, quienes participaron de una actividad para compartir sus más personales historias y, de esta manera, salir en el videoclip oficial de la colaboración.