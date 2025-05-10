CANAL RCN
¡Kéner González adelanta a Colombia ante Nigeria! Golazo en el mundial sub-20

El volante de América de Cali logró aprovechar un balón en el área y marcó el primero de Colombia frente a Nigeria.

octubre 05 de 2025
07:15 p. m.
Colombia ya gana en su duelo frente a Nigeria en el Mundial sub-20. El equipo se adelantó gracias a Kéner González, quien aprovechó un balón que le dejó servido Neyser Villarreal y con un potente remate, adelantó al combinado nacional.

A pesar que un rival alcanzó a desviar la trayectoria de la pelota, esto no fue suficiente para negar el tanto colombiano que con este resultado, estaría ubicándose en el primer lugar de la tabla de posiciones en el grupo F de la Copa del Mundo de la categoría.

Colombia aprovechó en el mejor momento de Nigeria

El gol de Kéner hizo justicia con Colombia, pues el equipo nacional tuvo las mejores opciones a lo largo del encuentro. Sin embargo, el momento en el que cayó el gol fue vital, pues era el mejor momento de Nigeria en el encuentro.

Unos instantes atrás, Jordan García había atajado un balón con mucho peligro. Los nigerianos remataron mano a mano y el portero colombiano logró sostener el arco en cero. Después del gol, un remate en el palo también terminó salvando a la 'Tricolor'.

