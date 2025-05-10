🔴 EN VIVO | Selección Colombia 1 - 0 Nigeria en el Mundial sub-20 por el Canal RCN: ¡La 'Tricolor' se adelanta!

Este domingo 5 de octubre, la Selección Colombia sub-20 estará jugando su tercer partido correspondiente a la última fecha de la fase de grupos del Mundial de la categoría en Chile. El equipo dirigido por César Torres se estará enfrentando a Nigeria para definir su posición en el grupo F de cara a la próxima ronda.

El alivio que tiene el combinado nacional es que ya se clasificó a la fase de octavos de final, pues independientemente del resultado, el equipo aseguró el lugar al menos como uno de los mejores terceros. Sin embargo, el resultado definirá su lugar y rival en octavos de final.

Escenarios de Colombia en octavos de final

Si Colombia termina en el primer lugar de la tabla, se tendrá que enfrentar al segundo del grupo E, lo que los enfrentaría a Sudáfrica, tras los resultados en esta tercera fecha.

En caso de quedar en la segunda casilla, el equipo se tendrá que medir contra Paraguay, que terminó en la segunda casilla del grupo B. Finalmente, si va como mejor tercero, su lugar se definirá entre Argentina o Marruecos.

Colombia mantiene el arco en cero en el Mundial Sub-20

Colombia, junto a Japón y Noruega, son las únicas selecciones que todavía no han recibido goles en esta fecha. Por esta razón, los jóvenes colombianos buscarán mantener este registro y confiar en avanzar lo máximo posible en el certamen.

El partido será desde las 6:00 p.m., hora colombiana, con trasmisión del RCN a través de la señal abierta, desde la aplicación del Canal RCN y en la página web.