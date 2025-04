Kevin Londoño habló sobre el increíble fallo ante Fortaleza en Copa Libertadores

Kevin Londoño se convirtió en tendencia internacional luego de protagonizar uno de los fallos más increíbles de la Copa Libertadores.

En el empate 1-1 entre Atlético Bucaramanga y Fortaleza (Brasil), por la fase de grupos, el volante tuvo en sus pies la victoria en el último minuto, pero el balón se fue por encima del arco, dejando a todo el estadio Américo Montanini en silencio.

Atlético Bucaramanga rescató un punto gracias al gol agónico de Luciano Pons desde el punto penal. Sin embargo, el momento más recordado fue la oportunidad clara que desperdició Londoño con el arco completamente vacío.

Lo que dijo Kevin Londoño al respecto

Lejos de evitar la prensa o buscar excusas, Kevin Londoño habló en zona mixta tras el encuentro y fue directo ante los micrófonos.

“No es de sacar excusas. Simplemente, la boté. Cuando he hecho las cosas bien nunca he alardeado de mi trabajo y ahora que lo erré tampoco puedo escudarme. Lo boté”, reconoció el ex jugador de Santa Fe y Pasto.

El futbolista, visiblemente afectado, explicó que aún no ha visto la jugada repetida, pero sus compañeros le comentaron que “la pelota da un pequeño bote justo cuando la voy a empalmar”.

Aun así, no intentó justificar el fallo y se mostró autocrítico: “Estoy un poco triste. Esto es fútbol, ahora toca levantar la cabeza”.

Bucaramanga sigue soñando en la Libertadores

A pesar del resultado, Londoño destacó la entrega del equipo y el liderazgo que han mantenido en la fase de grupos. “Dimos el corazón por esta camiseta, tuvimos sentido de pertenencia y me quedo con que somos líderes”, concluyó.

Precisamente, los dirigidos por Leonel Álvarez ocupan la primera casilla del grupo E con 5 puntos en tres salidas, sorprendiendo a propios y extraños.