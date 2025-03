¿Kevin Mier podría jugar para la selección mexicana, tras no ser convocado por Colombia?

La reciente convocatoria de la Selección Colombia para los duelos ante Brasil y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas ha generado un intenso debate en el país y una de las principales discusiones gira en torno a la ausencia del arquero Kevin Mier, quien ha demostrado un gran nivel en el fútbol mexicano con el Cruz Azul, pero no ha sido tomado en cuenta por el entrenador Néstor Lorenzo.

El gran momento de Mier en México

Desde su llegada a Cruz Azul, Mier se ha convertido en una de las figuras del equipo, siendo clave en varias jornadas del torneo mexicano. Con atajadas espectaculares y un liderazgo creciente en su club, el arquero de 24 años ha demostrado que está listo para asumir retos de alto nivel. Su desempeño no ha pasado desapercibido para los aficionados colombianos, quienes esperaban verlo en la convocatoria de la ‘Tricolor’.

Sin embargo, Lorenzo ha optado por mantener su confianza en Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina. Para muchos, la exclusión de Mier resulta difícil de entender, considerando su actualidad y el hecho de que Ospina aún no ha recuperado su mejor ritmo de competencia.

¿Kevin Mier podría jugar para México?

Así entonces, alrededor de esta discusión se ha adicionado un punto más y es si Kevin Mier decide jugar con otra selección ante el no llamado de Colombia.

El joven arquero podría decidir representar otro país, pero bajo unos requisitos que todavía no cumple y es que, según la Fifa, “el jugador deberá haber vivido al menos cinco años ininterrumpidos después de cumplir los 18 años en el territorio de la Federación” a la que ahora quiere representar.

En el caso de Mier, el arquero ex Atlético Nacional, no ha vivido cinco años en México, pues apenas fichó con el Cruz Azul para el 2023, por lo que no podría representar otro país distinto a Colombia.

Se espera que Mier sea tenido en cuenta próximamente por el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo, pues para muchos es el arquero llamado a quedarse con la portería de la selección durante varios años.

Lorenzo apuesta por la experiencia en el arco

El entrenador argentino ha dejado claro en su proceso que prioriza la continuidad y la confianza en un grupo de jugadores que han estado en su ciclo. En ese sentido, Vargas y Montero han sido sus apuestas principales en los últimos meses, mientras que el regreso de Ospina parece responder más a su experiencia y jerarquía dentro del vestuario.

A pesar de la polémica, Mier sigue trabajando en Cruz Azul con la esperanza de que su momento en la Selección Colombia llegue pronto. Si mantiene su nivel en México, será difícil que Lorenzo lo siga ignorando en las próximas convocatorias. Entretanto, el debate en el país continúa: ¿Merecía el llamado Kevin Mier?