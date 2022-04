¿Decisión tomada?: Kylian Mbappé sobre su futuro futbolístico

El delantero estrella del París SG Kylian Mbappé, cuyo contrato con el club francés acaba a final de la presente temporada, aseguró el domingo tras el partido contra el Lorient (5-1) que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

Lea además: ¡Luis Díaz imparable! Otro récord al entrar en los 100 más valiosos

"No, no he elegido, no he tomado una decisión, estoy reflexionando, hay nuevos elementos, muchos parámetros... reflexiono", declaró al canal Prime Video después de anotar dos goles y dar tres asistencias en el triunfo parisino contra el Lorient.

"No quiero equivocarme", añadió el campeón del mundo, que podría marcharse libre este verano y cuya situación es seguida especialmente por el Real Madrid, según la prensa especializada.

Preguntado sobre si sabía si estaría en el PSG el próximo año, Mbappé, de 23 años, respondió: "¿Quién sabe? No lo sabemos..."

"No he hecho mi elección, sé que para la gente está tardando, me hablan de ello todos los días", añadió.

"Si ya hubiera tomado mi decisión lo diría", precisó la estrella de Francia.

"No tengo que rendir cuentas a nadie, es mi decisión personal. Si tomo mi decisión, vengo, te la digo y lo asumo", siguió.

"En las buenas y en las malas cosas que he podido hacer, siempre las he asumido, no tengo porque esconderme, no he matado a nadie. Me tomo mi tiempo, quiero tomar la mejor decisión posible", concluyó Mbappé.

Lea también: ¡La figura de Colombia! Luis Díaz y sus primeras palabras tras la eliminación de Catar

Preguntado más tarde en zona mixta por los periodistas, Mbappé no quiso explicar cuales son los "parámetros" en los que se basará su decisión.

"Ya he dado bastante información, creo que tenéis para poder trabajar", dijo sonriendo, relanzando las especulaciones sobre su futuro.

Con un estelar Mbappé, PSG golea 5-1 al Lorient

Con una actuación estelar de Kylian Mbappé, el París SG goleó al Lorient en el cierre de la 30ª jornada de la Ligue 1, que sigue liderada por el equipo de la capital con 12 puntos de ventaja sobre el Marsella.

El Lorient apenas tuvo tiempo de colocarse sobre el césped del Parque de los Príncipes que ya se vio por debajo en el marcador: Messi pasa la pelota a Mbappé a la altura de la frontal del área y el francés cede el balón a Neymar, que en el mano a mano supera al arquero rival (12).

Aún no había encajado el golpe el Lorient que recibió un segundo: en su jugada preferida, partiendo desde el costado izquierdo, Mbappé disparó con su pie derecho al primer palo y anotó el 2-0 (28).

El PSG siguió presionando, pero ya no volvió a anotar en un primer tiempo en el que el equipo bretón apenas disparó una vez al arco parisino.

Pero al inicio de la segunda parte, Achraf Hakimi cometió un gran error en un pase en la zona defensiva a Marquinhos y el nigeriano Terem Moffi, muy atento, llegó antes que el central brasileño y que Gianluigi Donnarumma para colocar el 2-1 en el partido (56).

Vea también: ¿La dupla del futuro? Emocional encuentro entre Luis Díaz y el 'Cucho' Hernández