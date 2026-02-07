CANAL RCN
Colombia

¿Cuántos peajes hay que cruzar para llegar al carnaval de Barranquilla por carretera?

El Carnaval de Barranquilla no solo se vive en las calles, sino también en las carreteras que conectan a la capital del Atlántico con el resto del país.

¿Cuántos peajes hay que cruzar para llegar al carnaval de Barranquilla por carretera?
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
09:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Barranquilla ya comienza a sentir el pulso del Carnaval, su fiesta cultural más emblemática y uno de los eventos masivos más importantes del país.

Cada año, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para cientos de miles de visitantes que llegan por carretera desde distintos rincones de Colombia, lo que pone a prueba la infraestructura vial y la capacidad logística de los accesos a la capital del Atlántico.

Beneficios clave de guardar el recibo de peajes: puede salvarlo de una emergencia
RELACIONADO

Beneficios clave de guardar el recibo de peajes: puede salvarlo de una emergencia

Las cifras permiten dimensionar el fenómeno. En la edición de 2025, Barranquilla recibió más de 800.000 visitantes y registró el ingreso de al menos 145.000 vehículos particulares a través de sus principales corredores viales.

Galapa, Juan Mina, Papiros, Puerto Colombia, Marahuaco, Sabanagrande y Ciénaga concentraron gran parte de ese flujo, de acuerdo con datos de la Alcaldía de Barranquilla y del Distrito Especial, Industrial y Portuario.

Así quedó la tarifa del peaje más caro del país tras aumento de IPC
RELACIONADO

Así quedó la tarifa del peaje más caro del país tras aumento de IPC

¿Cuántos peajes hay desde las principales ciudades a Barranquilla?

La respuesta varía según el punto de partida, pero en todos los casos se trata de recorridos largos, con múltiples estaciones de cobro que inciden directamente en los tiempos de desplazamiento.

Desde Bogotá, el trayecto hasta Barranquilla oscila entre 979 y 1.011 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de entre 17 y 20 horas. En esta ruta, los conductores deben pasar por alrededor de 12 peajes, lo que convierte el recorrido en uno de los más exigentes en términos de distancia y planificación.

Para quienes parten desde Cali, el desafío es aún mayor. El recorrido puede extenderse entre 1.180 y 1.260 kilómetros, con tiempos de viaje que van de 20 a 21 horas. En este caso, el número de peajes aumenta significativamente, con un rango aproximado de entre 18 y 21 estaciones de cobro antes de llegar a la capital del Atlántico.

Desde Medellín, el trayecto es más corto, pero no menos demandante. Los 700 kilómetros que separan a la capital antioqueña de Barranquilla suelen recorrerse en un tiempo estimado de 13 a 15 horas, atravesando entre 11 y 13 peajes, dependiendo de la ruta elegida y las condiciones del tráfico.

En el caso del Eje Cafetero, el viaje hacia Barranquilla implica recorrer entre 900 y 910 kilómetros, con una duración aproximada de 12 a 16 horas. En este trayecto, los conductores deben prepararse para cruzar entre 16 y 19 peajes, una cifra que puede impactar tanto el tiempo total del viaje como la experiencia en carretera.

Así son los peajes humanos ilegales que estarían sembrando miedo en la Troncal del Caribe
RELACIONADO

Así son los peajes humanos ilegales que estarían sembrando miedo en la Troncal del Caribe

La modalidad para no perder tiempo en el pago de peajes

Ante este panorama de alta movilidad y múltiples estaciones de cobro, la tecnología se ha convertido en un aliado clave para quienes buscan optimizar su desplazamiento durante el Carnaval.

El uso de sistemas de pago electrónico en peajes permite reducir de forma significativa los tiempos de espera en cada estación, especialmente en trayectos largos y con alto flujo vehicular.

Flypass, el tag electrónico que opera en los carriles Colpass, regulados por el Gobierno Nacional, permite a los vehículos pasar por los peajes sin detenerse. Según explica Juan Camilo Henao, CEO de la compañía, una transacción en efectivo puede tardar 25 segundos o más por peaje, mientras que el paso con pago electrónico se reduce a cerca de dos segundos, el tiempo justo en que se levanta la talanquera.

En recorridos que incluyen más de una decena de peajes, esta diferencia puede traducirse en un ahorro acumulado de hasta hora y media de viaje. En una ciudad que durante el Carnaval recibe cientos de miles de visitantes y enfrenta picos de movilidad, cada minuto cuenta para llegar a tiempo a la fiesta sin perder el ritmo en la carretera.

¿Cuánto tiempo ahorra un conductor en la vía Bogotá – Medellín pagando peajes electrónicos?
RELACIONADO

¿Cuánto tiempo ahorra un conductor en la vía Bogotá – Medellín pagando peajes electrónicos?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Equipos de socorro localizan dos cuerpos de mineros que quedaron atrapados en la mina Mata Siete

UNGRD

UNGRD evalúa declarar emergencia económica por impacto de frente frío en el país

ELN

ELN atacó con explosivos batallón en Ocaña: hay varios uniformados heridos

Otras Noticias

Fútbol

Ya es oficial: Jhon Arias vuelve de Europa para firmar por este gigante de Sudamérica

El colombiano fue presentado por lo alto este sábado 7 de febrero.

Donald Trump

Presidente Trump se niega a disculparse por video con imágenes de los Obama

El mandatario argumenta que el video no fue publicado por él y que no lo vio completo antes de que se publicara y se difundiera.

Finanzas personales

Salario de vigilantes quedó fijado para este 2026: así impactará en la cuota de administración

Tecnología

Llega a Colombia el celular con el Récord Guinness en resistencia: así puede conseguirlo

EPS

Clínica en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS