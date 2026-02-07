¿Cuántos peajes hay que cruzar para llegar al carnaval de Barranquilla por carretera?

Barranquilla ya comienza a sentir el pulso del Carnaval, su fiesta cultural más emblemática y uno de los eventos masivos más importantes del país.

Cada año, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para cientos de miles de visitantes que llegan por carretera desde distintos rincones de Colombia, lo que pone a prueba la infraestructura vial y la capacidad logística de los accesos a la capital del Atlántico.

Las cifras permiten dimensionar el fenómeno. En la edición de 2025, Barranquilla recibió más de 800.000 visitantes y registró el ingreso de al menos 145.000 vehículos particulares a través de sus principales corredores viales.

Galapa, Juan Mina, Papiros, Puerto Colombia, Marahuaco, Sabanagrande y Ciénaga concentraron gran parte de ese flujo, de acuerdo con datos de la Alcaldía de Barranquilla y del Distrito Especial, Industrial y Portuario.

RELACIONADO Así quedó la tarifa del peaje más caro del país tras aumento de IPC

¿Cuántos peajes hay desde las principales ciudades a Barranquilla?

La respuesta varía según el punto de partida, pero en todos los casos se trata de recorridos largos, con múltiples estaciones de cobro que inciden directamente en los tiempos de desplazamiento.

Desde Bogotá, el trayecto hasta Barranquilla oscila entre 979 y 1.011 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de entre 17 y 20 horas. En esta ruta, los conductores deben pasar por alrededor de 12 peajes, lo que convierte el recorrido en uno de los más exigentes en términos de distancia y planificación.

Para quienes parten desde Cali, el desafío es aún mayor. El recorrido puede extenderse entre 1.180 y 1.260 kilómetros, con tiempos de viaje que van de 20 a 21 horas. En este caso, el número de peajes aumenta significativamente, con un rango aproximado de entre 18 y 21 estaciones de cobro antes de llegar a la capital del Atlántico.

Desde Medellín, el trayecto es más corto, pero no menos demandante. Los 700 kilómetros que separan a la capital antioqueña de Barranquilla suelen recorrerse en un tiempo estimado de 13 a 15 horas, atravesando entre 11 y 13 peajes, dependiendo de la ruta elegida y las condiciones del tráfico.

En el caso del Eje Cafetero, el viaje hacia Barranquilla implica recorrer entre 900 y 910 kilómetros, con una duración aproximada de 12 a 16 horas. En este trayecto, los conductores deben prepararse para cruzar entre 16 y 19 peajes, una cifra que puede impactar tanto el tiempo total del viaje como la experiencia en carretera.

RELACIONADO Así son los peajes humanos ilegales que estarían sembrando miedo en la Troncal del Caribe

La modalidad para no perder tiempo en el pago de peajes

Ante este panorama de alta movilidad y múltiples estaciones de cobro, la tecnología se ha convertido en un aliado clave para quienes buscan optimizar su desplazamiento durante el Carnaval.

El uso de sistemas de pago electrónico en peajes permite reducir de forma significativa los tiempos de espera en cada estación, especialmente en trayectos largos y con alto flujo vehicular.

Flypass, el tag electrónico que opera en los carriles Colpass, regulados por el Gobierno Nacional, permite a los vehículos pasar por los peajes sin detenerse. Según explica Juan Camilo Henao, CEO de la compañía, una transacción en efectivo puede tardar 25 segundos o más por peaje, mientras que el paso con pago electrónico se reduce a cerca de dos segundos, el tiempo justo en que se levanta la talanquera.

En recorridos que incluyen más de una decena de peajes, esta diferencia puede traducirse en un ahorro acumulado de hasta hora y media de viaje. En una ciudad que durante el Carnaval recibe cientos de miles de visitantes y enfrenta picos de movilidad, cada minuto cuenta para llegar a tiempo a la fiesta sin perder el ritmo en la carretera.