La ambiciosa reacción de Luis Díaz tras quedarse con premio individual en Alemania: "Quiero ganar todo"

Luis Díaz se quedó con un importante galardón a nivel individual en la Bundesliga: el mejor gol del año, entregado por el programa de televisión Sportschau desde hace varias décadas que también le ha dado este premio a grandes figuras históricas del fútbol alemán.

El galardón fue otorgado luego del golazo que 'Lucho' le marcó a Unión Berlín por la fecha 10 del campeonato el pasado 8 de noviembre, donde controló un balón al borde de la línea final con una barrida. Tras levantarse logró perfilarse y con un ángulo casi imposible, superó al portero rival.

Luis Díaz y su reacción tras recibir el premio

El colombiano recogió el premio individual y entregó unas declaraciones que llenan de expectativa a los hinchas del Bayern Múnich, pues aseguró que además de los logros a nivel individual, quiere ir por todo lo que se pueda ganar en la temporada.

Encontré un equipo muy bueno, una familia, con un entrenador muy bueno. Es fácil sentirse cómodo aquí. Quiero ganar todo con este equipo, todos los torneos, todas las competiciones. Trabajamos duro y demostramos que estamos listos para eso, solo tenemos que seguir con la misma actitud. Personalmente, solo quiero aportar y ayudar al equipo con muchos goles y asistencias.

Luis Díaz y todos lo que puede ganar en el Bayern Múnich

Cabe recordar que el guajiro ya se ganó su primer título en la temporada, con la Supercopa de Alemania ante Stutgart donde incluso marcó gol, pero todavía tiene un varias competencias por delante donde podría sumar trofeos a su palmarés.

Con Bayern son los actuales líderes de la Bundesliga, están en los cuartos de final de la Copa de Alemania y se clasificaron directamente a los octavos de final de la Champions League, justamente las aspiraciones que tienen los seguidores del club 'bávaro'.