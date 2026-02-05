Frío pronunciamiento de Santa Fe por infarto de Omar Pérez

Independiente Santa Fe se pronunció públicamente este jueves luego de conocerse el delicado episodio de salud que sufrió Omar Pérez, uno de los futbolistas más representativos en la historia reciente del club. El exvolante argentino padeció un infarto el miércoles 4 de febrero, situación que generó preocupación entre los aficionados cardenales. Afortunadamente, el incidente fue controlado a tiempo y el propio entorno del exjugador confirmó que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

La noticia causó impacto inmediato entre los seguidores del equipo bogotano, quienes no tardaron en expresar mensajes de apoyo hacia quien consideran una de las figuras más influyentes en los logros deportivos de la institución durante la última década.

El comunicado oficial del club

A través de sus canales oficiales, Independiente Santa Fe difundió un breve mensaje institucional para referirse al estado de salud del exfutbolista. En el texto, el club expresó: “Independiente Santa Fe le desea pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer”.

El pronunciamiento, aunque transmitió un deseo de recuperación, generó diferentes reacciones entre los seguidores cardenales, quienes esperaban un mensaje más cercano y emotivo para una figura tan representativa dentro de la historia del club.

Reacción de la hinchada en redes sociales

Minutos después de publicado el comunicado, las redes sociales se llenaron de comentarios de aficionados que cuestionaron el tono del mensaje institucional. Varios hinchas manifestaron su inconformidad por la forma en la que el club se refirió a Pérez, señalando que reducir su legado a la palabra “exjugador” no reflejaba la magnitud de su aporte deportivo y simbólico.

Para un amplio sector de la afición, el argentino es el máximo ídolo moderno del club, líder del equipo campeón de la Copa Sudamericana 2015 y referente dentro y fuera del campo. Por eso, muchos seguidores pidieron un gesto más cercano por parte de la institución, que reconozca públicamente su importancia histórica.

Mientras tanto, el entorno del exvolante ha transmitido tranquilidad respecto a su evolución médica. La prioridad ahora es su recuperación total, mientras el mundo Santa Fe se mantiene atento y unido en torno a una de sus figuras más queridas.