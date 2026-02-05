CANAL RCN
Deportes

Frío pronunciamiento de Santa Fe por infarto de Omar Pérez

Omar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe, sufrió un infarto en las últimas horas y el club se pronunció.

Ómar Pérez
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
03:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe se pronunció públicamente este jueves luego de conocerse el delicado episodio de salud que sufrió Omar Pérez, uno de los futbolistas más representativos en la historia reciente del club. El exvolante argentino padeció un infarto el miércoles 4 de febrero, situación que generó preocupación entre los aficionados cardenales. Afortunadamente, el incidente fue controlado a tiempo y el propio entorno del exjugador confirmó que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

La noticia causó impacto inmediato entre los seguidores del equipo bogotano, quienes no tardaron en expresar mensajes de apoyo hacia quien consideran una de las figuras más influyentes en los logros deportivos de la institución durante la última década.

Omar Pérez fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá: estado de salud del ídolo de Santa Fe
RELACIONADO

Omar Pérez fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá: estado de salud del ídolo de Santa Fe

El comunicado oficial del club

A través de sus canales oficiales, Independiente Santa Fe difundió un breve mensaje institucional para referirse al estado de salud del exfutbolista. En el texto, el club expresó: “Independiente Santa Fe le desea pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer”.

El pronunciamiento, aunque transmitió un deseo de recuperación, generó diferentes reacciones entre los seguidores cardenales, quienes esperaban un mensaje más cercano y emotivo para una figura tan representativa dentro de la historia del club.

¡Sorpresa en los Nacionales de Ciclismo! Egan Bernal perdió el título nacional de contrarreloj
RELACIONADO

¡Sorpresa en los Nacionales de Ciclismo! Egan Bernal perdió el título nacional de contrarreloj

Reacción de la hinchada en redes sociales

Minutos después de publicado el comunicado, las redes sociales se llenaron de comentarios de aficionados que cuestionaron el tono del mensaje institucional. Varios hinchas manifestaron su inconformidad por la forma en la que el club se refirió a Pérez, señalando que reducir su legado a la palabra “exjugador” no reflejaba la magnitud de su aporte deportivo y simbólico.

Para un amplio sector de la afición, el argentino es el máximo ídolo moderno del club, líder del equipo campeón de la Copa Sudamericana 2015 y referente dentro y fuera del campo. Por eso, muchos seguidores pidieron un gesto más cercano por parte de la institución, que reconozca públicamente su importancia histórica.

Oficial: partidos aplazados de Millonarios y Santa Fe en El Campín por pésimo estado de la cancha
RELACIONADO

Oficial: partidos aplazados de Millonarios y Santa Fe en El Campín por pésimo estado de la cancha

Mientras tanto, el entorno del exvolante ha transmitido tranquilidad respecto a su evolución médica. La prioridad ahora es su recuperación total, mientras el mundo Santa Fe se mantiene atento y unido en torno a una de sus figuras más queridas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Egan Bernal

¡Sorpresa en los Nacionales de Ciclismo! Egan Bernal perdió el título nacional de contrarreloj

Mercado de Fichajes

Boca Juniors ya negocia con otro colombiano tras el frustrado intento por Marino Hinestroza

Omar Pérez

Omar Pérez fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá: estado de salud del ídolo de Santa Fe

Otras Noticias

Artistas

Jessi Uribe reveló delicada situación legal y así le respondieron: "Traicionero y desagradecido"

El cantante de música popular expuso un problema personal con su música y en la industria ya le respondieron de forma agresiva.

Magdalena

Columna central de puente que comunicaba el Magdalena con La Guajira se fracturó: no hay paso terrestre

Las autoridades indicaron que la estructura cedió en la madrugada del pasado martes cuando la creciente del río movió la columna central que sostiene el puente de 50 metros.

Artistas

Luto profundo: murió querida actriz de manera inesperada

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría pagará un millón de pesos por trabajar solo diez días en este cargo: así puede postularse

Enfermedades

Cansancio diario: expertos explican por qué puede deberse a una deficiencia de hierro