“Mil pases”: la arenga de Lucas González que se volvió viral tras el triunfo del Tolima en Libertadores

Tolima ganó en Venezuela, pero lo que se volvió viral fue la arenga de Lucas González: “mil pases”. Así fue el momento que emocionó a los hinchas en Libertadores.

Lucas Gonzáles, Tolima
Foto: Captura de pantalla ESPN

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
07:25 a. m.
Deportes Tolima logró un triunfo clave en su vuelta a la Copa Libertadores 2026 al vencer por 1-0 al Deportivo Táchira en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, Venezuela.

Fue un resultado ajustado, pero que le da una ventaja importante de cara al partido de vuelta en Ibagué el próximo jueves 26 de febrero desde las 7:30 p.m. en el Estadio Manuel Murillo Toro.

El único gol del compromiso llegó al minuto 65' gracias a Kevin Flórez, quien aprovechó un rebote tras un mano a mano de su compañero Adrián Parra contra el arquero Jesús Camargo y definió con portería vacía, sellando así el triunfo del cuadro pijao en suelo venezolano.

Pero más allá del marcador, lo que muchos recuerdan a esta hora es una frase que se volvió viral del técnico Lucas González y que encendió las redes sociales tras el partido: “No tengan miedo a hacer mil pases y este partido termina así o 0-2. Vamos pues”.

La arenga viral que inspiró al Tolima

El mensaje de González, pronunciado cerca del minuto 69' cuando el equipo ya dominaba la posesión, se ha compartido miles de veces en redes.

Esa frase sencilla, pero con un trasfondo claro de confianza colectiva, resonó con los hinchas porque reflejó la identidad de juego que el entrenador quiere imponer.

Para muchos seguidores del “Vinotinto y Oro”, ese momento fue un estímulo emocional que simboliza el espíritu del equipo. Si bien el marcador nunca llegó a ser 0-2, la actitud en el campo evidenció esa idea de buscar siempre más fútbol sin temor a equivocarse.

