Ídolo y capitán de Nacional será baja para el partido contra Millonarios en Sudamericana

Atlético Nacional afrontará el superclásico ante Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana con una baja sensible y de peso en su estructura: Edwin Cardona no podrá estar disponible para el compromiso que se disputará a partido único en el estadio Atanasio Girardot.

El mediocampista, referente e ídolo del conjunto verdolaga, deberá cumplir la sanción que arrastra desde la Copa Libertadores 2025, luego de haber sido expulsado en el último encuentro del equipo antioqueño frente a São Paulo FC. Aunque aquella competencia terminó, el castigo disciplinario se mantiene vigente y debe cumplirse en el siguiente torneo organizado por Conmebol en el que participe el jugador.

La norma que obliga a cumplir la sanción

La situación está respaldada por el numeral 2 del artículo 72 del Código Disciplinario de Conmebol, el cual establece que las suspensiones por partidos se trasladan a cualquier otra competición oficial organizada por el ente rector del fútbol sudamericano. En ese sentido, la tarjeta roja recibida por Cardona en Libertadores debe pagarse en la actual edición de la Sudamericana 2026.

Esto significa que el volante creativo no podrá ser tenido en cuenta para el decisivo duelo frente a Millonarios, un encuentro que definirá cuál de los dos equipos colombianos avanzará a la fase de grupos del certamen continental. El reglamento es claro: no hay distinción entre torneos cuando se trata de sanciones pendientes.

Un golpe deportivo en un partido definitivo

La ausencia de Cardona representa un impacto significativo para Nacional, no solo por su talento en la generación de juego, sino por el liderazgo que ejerce dentro y fuera del campo. En un compromiso a partido único, donde el margen de error es mínimo, perder a uno de los futbolistas más experimentados del plantel supone un reto adicional para el cuerpo técnico.

El superclásico colombiano en escenario internacional promete alta intensidad y presión máxima. Con el boleto a la fase de grupos en juego, Nacional deberá buscar soluciones tácticas para suplir la baja de su capitán y mantener vivas sus aspiraciones continentales.