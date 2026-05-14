La evolución de la velocidad: Llega a Colombia la nueva Epic 8, la bicicleta de montaña más rápida del mundo.

La industria del ciclismo en Colombia marca un nuevo hito con la llegada oficial de la Epic 9, la más reciente evolución de la legendaria línea de Cross Country (XC) de Specialized. Tras 24 años de innovación constante, esta bicicleta no solo busca mantener su estatus de ícono, sino redefinir los límites de la velocidad y la eficiencia técnica en los terrenos más exigentes del país.

El lanzamiento, esperado con entusiasmo por la comunidad de ciclistas, presenta una máquina que ha sido pulida hasta el último detalle.

Con un peso de cuadro de apenas 1.589 gramos, la Epic 9 se posiciona como una de las opciones más ligeras del mercado global. Esta reducción de peso no es una cifra aislada; se traduce directamente en una aceleración explosiva y una agilidad superior al enfrentar ascensos técnicos, factores críticos en la topografía colombiana.

Tecnología de vanguardia: Ride Dynamics y eficiencia

La verdadera magia de la Epic 9 reside en su sistema Ride Dynamics. Esta integración permite una suspensión inteligente que reduce la fricción en un 11% en comparación con sus predecesoras, mejorando drásticamente la tracción. El sistema incluye el Dynamic Trio, ofreciendo tres posiciones de amortiguación:

Wide Open: Para descensos técnicos y máxima absorción.

Magic Middle: El equilibrio ideal para terrenos ondulados y pedaleo eficiente.

Sprint-On-Lock: Máxima rigidez para ataques finales o subidas en asfalto.

"La Epic 9 es todo lo que soñamos como ciclistas de montaña: más liviana, más rápida y capaz", afirmó la doble medallista olímpica Haley Batten, destacando la capacidad de la bicicleta para "desaparecer" bajo el ciclista y permitirle alcanzar su máximo potencial.

Juan Sebastián Ocampo, Líder de Mercado de Specialized en Colombia, subrayó que la marca espera un crecimiento en ventas de entre el 10% y el 15% para este segmento durante 2026. Este optimismo se fundamenta en el creciente auge del Cross Country en el país y la lealtad de los usuarios a la familia Epic.

La nueva Epic 9 ya se encuentra disponible en la red de tiendas oficiales y autorizadas en todo el territorio nacional, con una gama de precios que oscila entre los $31.990.000 y los $61.900.000, dependiendo de la configuración y componentes. Con este lanzamiento, Specialized no solo vende una bicicleta, sino la promesa de conquistar las montañas colombianas con tecnología de nivel mundial.