Cárcel para el hombre que fue capturado en medio del caso de Lili Pink: ¿Quién es?

Este jueves 14 de mayo, hubo una importante decisión con respecto al caso de presunto lavado de activos y contrabando por parte de la reconocida empresa de ropa Lili Pink.

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En medio de la extinción de dominio a los locales, operación que se puso en marcha hace algunas semanas, se efectuó la primera y, hasta ahora, única captura.

¿Quién es el único capturado?

Las autoridades arrestaron a Walter Francisco Martínez Martínez, quien presuntamente estaría vinculado a una banda transnacional dedicada al contrabando.

De acuerdo con las pesquisas, se cree que, al parecer, estuvo detrás de la administración de siete empresas importadoras ficticias con las que habrían camuflado la evasión del control aduanero.

En ese punto de la cadena es donde entra Lili Pink. Se cree que en el contrabando habría estado incluida la mercancía de ropa y cosméticos que vendía.

Los números son preocupantes, dado que el contrabando presuntamente fue por más de 75 mil millones de pesos, conllevando un lavado de activos por 730 millones de pesos y un enriquecimiento ilícito superior a los 430 mil millones de pesos.

¿Quién es el único capturado?

En cuanto a la extinción de dominio, las autoridades tienen puesta la lupa en 405 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. Además, se incautó una mercancía que cuesta algo más que $ 54 mil millones.

Volviendo a Martínez, lo que lo delató fue que las sociedades de papel tenían ubicaciones que no existían. Al momento de buscarlos, se encontraron lotes sin nada y viviendas sin relación a la actividad comercial.

Al mismo tiempo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) nombró al nuevo representante legal de Fast Moda, la empresa detrás de Lili Pink, Yoi y Lily Beauty. El propósito es no llevar a la pérdida de miles de puestos de trabajo y avanzar en los trámites pertinentes.