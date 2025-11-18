Wílmar Roldán no pitará en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: ¿Qué pasó?

Wílmar Roldán es considerado por muchos jugadores y directivos como el mejor árbitro que tiene el fútbol profesional colombiano. Su experiencia, sumado a su temple a la hora de pitar un partido, le han otorgado el respeto que su trayectoria merece.

A sus 45 años, se sigue destacando en el FPC y también en torneos Conmebol. Sin embargo, se conoció que no estará disponible para la parte más decisiva de la Liga BetPlay que son los cuadrangulares finales en este segundo semestre de 2025.

¿Por qué no pitará Wílmar Roldán?

De acuerdo a lo revelado por Eduardo Luis en La FM, el veterano árbitro se lesionó luego de pitar en el partido entre Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba en los cuadrangulares del Torneo BetPlay. Indica que posiblemente tampoco pueda estar disponible para la gran final.

Tuvo un choque con un jugador donde la rodilla se vio afectada. Pensé que era mucho más grave y me dijeron que era ligamento cruzado. En ese golpe, la rodilla llevó la peor parte. Hasta ahora, parece que es una distención y se perderá los cuadrangulares. Espera estar en las finales. Por fortuna no fue una rotura de ligamento.

Designaciones arbitrales para la fecha 1 de los cuadrangulares

Fortaleza vs. Tolima

Carlos Betancur, Valle.

Asistente Nro. 1 - David Fuentes, Cesar.

Asistente Nro. 2 - Fabio Parra, Huila.

Cuarto Árbitro - Steven Camargo, Bogotá.

VAR - Luis Trujillo, Valle.

AVAR - Nataly Arteaga, Nariño.

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe

Luis Delgado, Valle.

Asistente Nro. 1 - Jhon Gallego, Caldas.

Asistente Nro. 2 - Roberto Padilla, Atlántico.

Cuarto Árbitro - Karen Lozano, Santander.

VAR - Luis Picón, Antioquia.

AVAR - María Daza, Norte de Santander.

Junior vs. DIM

Andrés Rojas Bogotá

Asistente Nro. 1 - Alexander Guzmán, Norte de Santander.

Asistente Nro. 2 - Carlos Zemanate, Huila.

Cuarto Árbitro - Juan Peña, Atlántico.

VAR - Ricardo García, Santander.

AVAR - Paula Fernández, Bogotá.

Nacional vs. América