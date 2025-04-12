Copa Airlines y Wingo alargan suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela: esta es la fecha límite

Siguen los anuncios en torno a la actividad aérea en Venezuela. Esta vez, Copa Airlines y Wingo informaron la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia ese país, debido a "interferencias en las señales de navegación", que habían sido reportadas por sus pilotos durante el pasado 3 de diciembre.

Aunque, en el caso de Copa, la medida estaba prevista únicamente para este 4 y 5 de diciembre, la empresa confirmó que se extenderá hasta el día 12.

Wingo también dijo que su suspensión irá hasta ese día.

Ambas compañías ya habían informado que la situación se mantendría bajo monitoreo constante, con el fin de garantizar la seguridad de sus pasajeros y tripulación.

Soluciones para pasajeros de Copa

De acuerdo con Copa, los pasajeros con vuelos programados en las fechas de la suspensión podrán cambiar sus itinerarios o puntos de origen y destino. Además, podrán cancelar sus viajes, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.

Los boletos también podrán ser reembolsados por la compañía, siempre y cuando se haga la solicitud a través de la página www.copa.com.

Soluciones para pasajeros de Wingo

En el caso de Wingo, la empresa ofreció el reembolso del 100% del valor del tiquete, ya sea mediante el método de pago original o con un voucher para adquirir servicios futuros con la aerolínea.

Los pasajeros también podrán acceder a cambios de vuelo según disponibilidad, sin cobros adicionales ni penalidades.

Las solicitudes deberán gestionarse a través de wingo.com, en la sección “Mi Reserva” o por medio de los canales de atención de la compañía.