Se cayó su llegada a Santa Fe y ya tendría nuevo equipo en la Liga BetPlay

No han comenzado los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, pero ya se habla de muchos movimientos de cara a lo que será el 2026 en el fútbol colombiano. En Independiente Santa Fe, son protagonistas de varios rumores de mercado.

Uno de los temas de los que más se ha hablado es sobre su futuro cuerpo técnico, mencionándose nombres como los de Pablo Repetto y César Farías, siendo este último uno que generó bastante controversia y que llevó al club a emitir un comunicado oficial sobre su situación.

Reportes de prensa indicaron que el venezolano sería el nuevo DT 'Cardenal', pero luego se reveló que los jugadores se habrían opuesto a la intención de las directivas. Aunque el club desmintió esa versión, se menciona como la razón para que Farías finalmente no llegara al campeón.

César Farías ya tendría nuevo equipo

Luego de lo que fue el desplante por parte de Independiente Santa Fe, el técnico venezolano ya habría definido su situación para el futuro y es que se quedaría en el fútbol colombiano. Terminaría regresando a Águilas Doradas tras dos años en otros clubes.

Su primer club en Colombia fue el cuadro antioqueño, clasificando a Copa Libertadores por primera vez a este club, pasó por América de Cali y Junior de Barranquilla, donde no dejó buenos recuerdos y ante la no llegada a Independiente Santa Fe, otra vez llegaría a Rionegro.

De acuerdo a lo informado por el periodista Pipe Sierra, Farías llegaría en reemplazo del español Jonathan Risueño, quien saldría del club luego de tres meses al frente de la dirección técnica.