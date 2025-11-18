CANAL RCN
Deportes

Se cayó su llegada a Santa Fe y ya tendría nuevo equipo en la Liga BetPlay

Se reportó que estaba lista su llegada al cuadro bogotano, pero terminó buscando otras opciones en tierras antioqueñas.

Independiente Santa Fe
FOTO: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
03:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

No han comenzado los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, pero ya se habla de muchos movimientos de cara a lo que será el 2026 en el fútbol colombiano. En Independiente Santa Fe, son protagonistas de varios rumores de mercado.

Presidente de Santa Fe aterrizó los rumores sobre la posible llegada de César Farías
RELACIONADO

Presidente de Santa Fe aterrizó los rumores sobre la posible llegada de César Farías

Uno de los temas de los que más se ha hablado es sobre su futuro cuerpo técnico, mencionándose nombres como los de Pablo Repetto y César Farías, siendo este último uno que generó bastante controversia y que llevó al club a emitir un comunicado oficial sobre su situación.

Reportes de prensa indicaron que el venezolano sería el nuevo DT 'Cardenal', pero luego se reveló que los jugadores se habrían opuesto a la intención de las directivas. Aunque el club desmintió esa versión, se menciona como la razón para que Farías finalmente no llegara al campeón.

César Farías ya tendría nuevo equipo

Luego de lo que fue el desplante por parte de Independiente Santa Fe, el técnico venezolano ya habría definido su situación para el futuro y es que se quedaría en el fútbol colombiano. Terminaría regresando a Águilas Doradas tras dos años en otros clubes.

Sigue pasando de todo: habría un giro monumental en el futuro de Harold Santiago Mosquera
RELACIONADO

Sigue pasando de todo: habría un giro monumental en el futuro de Harold Santiago Mosquera

Su primer club en Colombia fue el cuadro antioqueño, clasificando a Copa Libertadores por primera vez a este club, pasó por América de Cali y Junior de Barranquilla, donde no dejó buenos recuerdos y ante la no llegada a Independiente Santa Fe, otra vez llegaría a Rionegro.

De acuerdo a lo informado por el periodista Pipe Sierra, Farías llegaría en reemplazo del español Jonathan Risueño, quien saldría del club luego de tres meses al frente de la dirección técnica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Figura de la Selección Colombia no se guardó nada y reveló de qué equipo grande del FPC es hincha

Selección Colombia

Revelaron la verdadera y triste razón por la que Daniel Muñoz dejó la selección Colombia

Selección Colombia

Colombia vs Australia: esta sería la formación titular para cerrar el 2025

Otras Noticias

México

Sheinbaum descarta ataques de EE. UU. en México contra cárteles de la droga

La mandataria recordó que en varias ocasiones su gobierno ha rechazado la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano.

Cuidado personal

Los beneficios del hábito diario de consumir aguacate para la salud

Superalimento esencial: el hábito diario de consumir aguacate para la salud. ¿Qué beneficios tiene?

Yina Calderón

“Nos pasamos”: Yina Calderón ofrece disculpas a Karina García

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Asesinatos en Colombia

Sicarios asesinaron al líder social Julián Arenas en Chaparral, Tolima