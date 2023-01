Quintero, en lágrimas por su llegada a Junior: "No hay palabras, estoy donde quiero estar"

La espera terminó, Juan Fernando Quintero fue presentado a lo grande como nuevo jugador de Junior de Barranquilla con un marco inmejorable en un lleno total en el estadio Metropolitano.

El antioqueño tuvo primero una breve atención a medios en la sala de prensa del escenario y luego sí saltó al campo de juego para ser recibido como toda una estrella por alrededor de 40 mil personas.

Quintero, vestido con el uniforme de Junior y con el '10' estampado en su espalda. estuvo al lado de su hija y de su madre y apenas ingresó, se subió a una tarima en donde la multitud lo ovacionó y vibró al ritmo de un "Oe, oe, oe oe, Juanfer, Juanfer".

Las lágrimas de 'Juanfer' en su presentación con Junior

La emoción y júbilo que había en las tribunas consumió al talentoso volante zurdo, que no pudo contener las lágrimas al momento de dar sus primeras palabras ante la afición y agradecer por la multitudinaria bienvenida.

"Mi familia y yo estamos muy agradecidos con ustedes por este recibimiento. La verdad es que no hay palabras para describir esto. Estoy donde quiero estar, esta pasión me lleva y me transmite y no podía decirle a esta gente que no. Acá estoy", dijo-

"Agradecerle a la familia Char, a todas las personas que hicieron parte de esta negociación saben lo duro que fue para mi. Acá estamos, se dio y estoy feliz y con mucha esperanza de que este año consigamos todos juntos, ustedes desde la tribuna y nosotros desde el campo", continuó.

'Juanfer' también estuvo acompañado de Luis 'Cariaco' González, quien portaba el dorsal '10' de Junior, pero que lo cedió a Quintero para que lo portara ahora como máxima estrella del equipo. El antioqueño agradeció a su compañero por el gesto e invitó a toda la hinchada a unirse para

"Quería decirles que para mi este número es muy importante. Sabemos los jugadores que han pasado por la historia de Junior con este número. Desde el papá (Carlos Valderrama), desde el tío Giovanni (Hernández) y para mi es un orgullo llevarlo", concluyó.