🔴EN VIVO🔴 Santa Fe vs. Vasco da Gama: siga en directo el partido de Copa Sudamericana

Sobre las 5:00 p.m., Santa Fe recibirá en El Campín a Vasco de Gama por el partido de ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

El primer partido será en el estadio El Campín, con una asitencia que no superará los 20.000 aficionados debido al horario y a los altos precios que pusieron desde la directiva del cuadro Cardenal.

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Santa Fe llega a este partido bastante encopetado, tras eliminar en octavos a River Plate en el Monumental desde la definición por penaltis, tras el 1-1 en el global.

Por su parte, el cuadro brasilero venció a Olimpia de Paraguay con un contundente global de 4-1. Sin embargo, viajó a Colombia sin algunos de sus titulares más importantes, pues están peleando por el descenso en el torneo local y el sábado visitarán a Gremio, en un duelo clave por la permanencia.

Así formarían Santa Fe y Vasco da Gama

Formación titular de Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Maximiliano Lovera y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Formación titular de Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Lucas Pitón; Santiago Sosa, Tche Tche, Johan Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira y Bruno Duarte.DT: Pedro Emanuel.