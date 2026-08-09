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🔴EN VIVO🔴 Santa Fe vs. Vasco da Gama: siga en directo el partido de Copa Sudamericana

Sobre las 5:00 p.m., Santa Fe recibirá en El Campín a Vasco de Gama por el partido de ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Sebastián Montañez

septiembre 08 de 2026
02:50 p. m.
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Sobre las 5:00 p.m., Santa Fe recibirá en El Campín a Vasco de Gama por el partido de ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

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El primer partido será en el estadio El Campín, con una asitencia que no superará los 20.000 aficionados debido al horario y a los altos precios que pusieron desde la directiva del cuadro Cardenal.

Siga en vivo Santa Fe vs. Vasco da Gama

Santa Fe llega a este partido bastante encopetado, tras eliminar en octavos a River Plate en el Monumental desde la definición por penaltis, tras el 1-1 en el global.

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Por su parte, el cuadro brasilero venció a Olimpia de Paraguay con un contundente global de 4-1. Sin embargo, viajó a Colombia sin algunos de sus titulares más importantes, pues están peleando por el descenso en el torneo local y el sábado visitarán a Gremio, en un duelo clave por la permanencia.

Así formarían Santa Fe y Vasco da Gama

Formación titular de Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Maximiliano Lovera y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

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Formación titular de Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Lucas Pitón; Santiago Sosa, Tche Tche, Johan Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira y Bruno Duarte.DT: Pedro Emanuel.

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