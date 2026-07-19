CANAL RCN
Deportes

Las dolorosas fotos de Lionel Messi que no se vieron en televisión tras perder la final del Mundial 2026

Lionel Messi jugó perdió su segunda final de una Copa del Mundo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 19 de 2026
05:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Argentina perdió este 19 de julio de 2026 la final del Mundial 2026.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se quedaron con un hombre menos al minuto 90+3 tras la expulsión de Enzo Fernández y no pudieron sostener el 0-0 en el tiempo extra.

VIDEO: esta fue la reacción de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026
RELACIONADO

VIDEO: esta fue la reacción de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026

Ferrán Torres, después de una pelota que bajó Nico Williams en el área, celebró el único gol del partido al minuto 106.

Tras ese desenlace, Lionel Messi se llevó sus manos a la cintura y se quedó mirando pensativo.

Sin embargo, después de unos minutos, se quebró totalmente en el césped del Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Estas son las dolorosas fotos de Lionel Messi que no se vieron en televisión tras perder la final del Mundial 2026

Con la historia ya definida, Lionel Messi se acostó en el césped, se llevó sus manos a la cara y comenzó a llorar.

Además, después de unos instantes se sentó, pero las lágrimas siguieron corriendo por su rostro.

Las fotos son las siguientes:

Así quedó el podio del Mundial 2026

España, en una final que se fue al tiempo extra, derrotó a Argentina y conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia.

¡Escándalo! Leandro Paredes protagonizó una fuerte pelea tras perder la final del Mundial
RELACIONADO

¡Escándalo! Leandro Paredes protagonizó una fuerte pelea tras perder la final del Mundial

Mientras tanto, Argentina, que volvió a ilusionar a su pueblo, fue segunda, Inglaterra se quedó con el tercer lugar y Francia fue cuarta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Así quedó el palmarés de los campeones del Mundo: España se metió en la pelea

Selección de Argentina

¡Escándalo! Leandro Paredes protagonizó una fuerte pelea tras perder la final del Mundial

Selección de Argentina

VIDEO: esta fue la reacción de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026

Otras Noticias

Cine

La impresionante cifra que recaudó la película ‘La Odisea’ en el fin de semana de estreno

La versión cinematográfica del poema de Homero alcanzó 124,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, superando las estimaciones iniciales.

Enfermedades

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS

La entidad insiste en que la prevención es la mejor herramienta frente a una enfermedad que aún no tiene cura.

Viral

¡Las redes no perdonan! Estos son los mejores memes de la final del Mundial 2026

Indígenas

Piden al ICBF atención urgente a niña Emberá con conductas de riesgo tras la muerte de su madre

Nueva York

Oficina de Netanyahu responde a alcalde de Nueva York tras decir que estudia la captura del primer ministro israelí