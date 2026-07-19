Argentina perdió este 19 de julio de 2026 la final del Mundial 2026.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se quedaron con un hombre menos al minuto 90+3 tras la expulsión de Enzo Fernández y no pudieron sostener el 0-0 en el tiempo extra.

Ferrán Torres, después de una pelota que bajó Nico Williams en el área, celebró el único gol del partido al minuto 106.

Tras ese desenlace, Lionel Messi se llevó sus manos a la cintura y se quedó mirando pensativo.

Sin embargo, después de unos minutos, se quebró totalmente en el césped del Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Estas son las dolorosas fotos de Lionel Messi que no se vieron en televisión tras perder la final del Mundial 2026

Con la historia ya definida, Lionel Messi se acostó en el césped, se llevó sus manos a la cara y comenzó a llorar.

Además, después de unos instantes se sentó, pero las lágrimas siguieron corriendo por su rostro.

Las fotos son las siguientes:

Así quedó el podio del Mundial 2026

España, en una final que se fue al tiempo extra, derrotó a Argentina y conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia.

Mientras tanto, Argentina, que volvió a ilusionar a su pueblo, fue segunda, Inglaterra se quedó con el tercer lugar y Francia fue cuarta.