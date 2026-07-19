Así quedó el palmarés de los campeones del Mundo: España se metió en la pelea

España volvió a inscribir su nombre entre las grandes potencias del fútbol mundial. La selección ibérica derrotó 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario de la final disputada en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, y conquistó el segundo título de su historia en la Copa del Mundo, 16 años después de la histórica consagración en Sudáfrica 2010.

El único gol del compromiso llegó al minuto 106 por intermedio de Ferran Torres, quien rompió la resistencia del arquero Emiliano "Dibu" Martínez cuando el encuentro parecía encaminado hacia una definición desde el punto penal. Con este resultado, la Roja sucedió precisamente a la Albiceleste, campeona en Catar 2022, y volvió a levantar el trofeo más importante del fútbol internacional.

El título español también provocó movimientos en el palmarés histórico de los mundiales. Aunque Brasil continúa siendo la selección más ganadora con cinco campeonatos, España alcanzó a Uruguay y Francia con dos conquistas, consolidándose entre los países que han logrado más de una corona mundial.

Así quedó el palmarés histórico de los campeones del mundo

Tras la final de 2026, el listado de selecciones con al menos un título mundial quedó de la siguiente manera:

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

Alemania: 4 títulos (1954, 1974, 1990 y 2014).

Italia: 4 títulos (1934, 1938, 1982 y 2006).

Argentina: 3 títulos (1978, 1986 y 2022).

Uruguay: 2 títulos (1930 y 1950).

Francia: 2 títulos (1998 y 2018).

España: 2 títulos (2010 y 2026).

Inglaterra: 1 título (1966).

Brasil conserva el liderato histórico gracias a las cinco estrellas obtenidas a lo largo de su historia, mientras que Alemania e Italia siguen siendo las selecciones europeas más laureadas con cuatro campeonatos cada una. Argentina permanece con tres conquistas, aunque dejó escapar la posibilidad de igualar a los alemanes e italianos tras caer en la final de este domingo.

El título conseguido en Norteamérica reafirma el crecimiento del fútbol español en las últimas dos décadas y amplía el grupo de selecciones bicampeonas del mundo. Con la edición de 2026 ya en los libros de historia, la Copa del Mundo suma un nuevo capítulo protagonizado por una España que volvió a imponerse en una final mundialista y escribió otra página dorada en su trayectoria.

*En 1950 el campeón se definió mediante un cuadrangular final. Sin embargo, el duelo entre Uruguay y Brasil, disputado en la última jornada, terminó siendo decisivo para la obtención del título y es considerado, por su trascendencia, como una final mundialista.