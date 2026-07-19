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La impresionante cifra que recaudó la película ‘La Odisea’ en el fin de semana de estreno

La versión cinematográfica del poema de Homero alcanzó 124,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, superando las estimaciones iniciales.

La impresionante cifra que recaudó la película ‘La Odisea’ en el fin de semana de estreno
Foto: AFP

AFP

julio 19 de 2026
05:44 p. m.
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Christopher Nolan ha vuelto a demostrar su capacidad para convertir proyectos ambiciosos en fenómenos de taquilla. ‘La odisea’, su más reciente producción cinematográfica, conquistó el primer puesto en Estados Unidos y Canadá con una recaudación de 124,5 millones de dólares durante su fin de semana de estreno, según datos de Exhibitor Relations.

La cinta, que adapta el clásico poema épico de Homero, sumó otros 139 millones de dólares en mercados internacionales, alcanzando un total global de 263,5 millones de dólares.

Esta cifra resulta suficiente para cubrir el presupuesto estimado de 250 millones de dólares invertidos en la producción.

La película ‘La Odisea’ super+o las expectativas en su estreno

El desempeño de la película superó significativamente las proyecciones iniciales, que anticipaban una recaudación inferior a 100 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica.

El éxito representa otro triunfo para el director británico, conocido por obras como "Oppenheimer", "Interstellar" y "Dunkerque".

"Nolan es el único cineasta activo hoy en día que podría tomar una historia antigua como esta, atraer a un elenco tan vasto y talentoso como este, y convertirla en un acontecimiento de la cultura pop", explicó David A. Gross, veterano analista de la industria cinematográfica.

El reparto de lujo de ‘La Odisea’

La película, producida por Universal Pictures, cuenta con un reparto de primer nivel encabezado por Matt Damon y Anne Hathaway.

La trama sigue al héroe Odiseo en su épico viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya, enfrentando numerosos obstáculos que ponen a prueba su astucia y determinación.

Un aspecto técnico destacable es que ‘La odisea’ se convierte en la primera película de la historia rodada íntegramente con cámaras de cine IMAX, un logro que subraya la ambición técnica del proyecto.

El dominio de ‘La odisea’ relegó a ‘Moana’, de Disney, al segundo puesto. La producción animada recaudó 19 millones de dólares en su segunda semana, acumulando 82 millones en Norteamérica y 178 millones a nivel global.

En tercer lugar, se ubicó ‘Minions & Monsters’, que sumó 14,8 millones de dólares durante el fin de semana en el mercado doméstico, alcanzando un total global de casi 357,6 millones en tres semanas.

‘Toy Story 5’, también de Disney, descendió al cuarto lugar en su quinta semana, con una recaudación doméstica de 13 millones de dólares durante el fin de semana, acumulando casi 958 millones de dólares en taquilla mundial.

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