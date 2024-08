¿Por qué las medias de Mari Leivis se llevaron toda la atención en París 2024?

La antioqueña Mari Leivis Sánchez ganó medalla de plata en la tarde de este viernes 9 de agosto después de una impresionante presentación en el levantamiento de pesas femenino de 71 kilogramos y curiosamente los aficionados se empezaron a preguntar por las medias que lució la pesista durante su competencia.

“Lo había escrito en un libro antes de competir, que lo iba a hacer por cada lágrima derramada”, dijo la pesista en los micrófonos de Noticias RCN tras el gran resultado que consiguió en la competencia de este viernes.

En un igualado final por el segundo cajón del podio, Sánchez superó por un kilo (257) a la ecuatoriana Palacios (256), para dar a Colombia su tercer metal en estos Juegos Olímpicos, dos de ellos en la disciplina del levantamiento de pesas.

"Es algo emocionante, ya venía segura de que podía obtener esta medalla, de plata o la que fuera, por todo el trabajo que se hizo para lograrla", explicó Sánchez al difusor oficial de los Juegos.

"Me sentí contenta, muy emocionada, es algo que no le encuentro explicación, me siento feliz", agregó la pesista entrenada por Luis Javier Arrieta.

Medias de Mari Leivis Sánchez

Aparte del enorme resultado deportivo, Mari Leivis también llamó la atención de gran manera a todos los aficionados que llegaron hasta el lugar del evento y en redes sociales, quienes se preguntaban por las medias de la deportista colombiana, quien las lució muy orgullosa y al término de su competencia explicó el por qué.

En diálogo en zona mixta con los medios colombianos, Leivis Sánchez explicó que es muy fanática del ánime One Piece y uno de sus protagonistas Luffy, quien siempre ha intentado ser el rey de los piratas.

Foto: señal internacional

“Soy un poquito fanática de él, creo que he aprendido algo de él, luchar por esa meta, por ese sueño, él que quiere ser el rey de los piratas, por eso me pegue mucho a eso”, afirmó Mari Levis.