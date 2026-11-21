Leandro Paredes, una de las figuras de Boca Juniors, provocó feo susto en Barranquilla tras salir campeón de la Copa Sudamericana venciendo a Atlético Mineiro en el renovado estadio Metropolitano.

El volante de 32 años se encontraba hablando con el periodista Marcelo Benedetto en una entrevista para DSports, cuando sufrió un repentino desmayo que lo hizo caer contra el suelo, encendiendo las alarmas de la hinchada de Boca.

¿Qué le pasó a Leandro Paredes?

Medios argentinos informaron que el jugador fue atendido en el momento y que logró ponerse de pie y se marchó por sus propios medios, por lo que ese desmayo en plena entrevista no pasó de un susto. Duró apenas algunos segundos tendido en el suelo.

De momento, se desconoce cuál es la razón por la que perdió el conocimiento momentáneamente, aunque se presume que se trataría de un golpe de calor por el clima que se registró durante toda la jornada en Barranquilla.

Rodolfo Arruabarrena, técnico de Boca Juniors, habló en rueda de prensa tras el partido y fue consultado directamente sobre este episodio con Paredes, a lo que comentó que se sentía algo mareado al finalizar el primer tiempo y que pidió el cambio porque no se sentía bien. "Ahí me enteré en el vestuario que sintió un bajón".