Nuevos elementos salieron a la luz en el caso relacionado con el presunto envenenamiento con talio que tiene como principal señalada a Zulma Guzmán.

Una serie de audios conocidos recientemente mostrarían que Alicia Graham Sardi, madre de una de las menores fallecidas por intoxicación con esta sustancia en Bogotá, manifestó en repetidas ocasiones su temor de volver a ser envenenada y advirtió sobre los riesgos que enfrentaba tanto ella como su familia.

Los mensajes de voz, revelados por la revista Semana, corresponderían a los últimos meses de vida de Alicia y podrían convertirse en piezas relevantes dentro de las investigaciones que buscan esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

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En las grabaciones, la mujer asegura que ya había sido víctima de intoxicaciones previas con talio y expresa el miedo constante de sufrir un nuevo ataque.

“Me muero del susto que me vuelva a envenenar”

Según se escucha en los audios divulgados, Alicia relató a personas cercanas el impacto que había tenido en su salud la exposición a esta sustancia tóxica. En uno de los mensajes afirmó: “Me envenenaron dos veces y yo por lo menos estoy muy asustada. Me muero del susto que me vuelva a envenenar. Yo no creo que el cuerpo me aguante por una tercera envenenada”.

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En otra de las grabaciones, la mujer se refirió de forma directa a la intoxicación que habría sufrido: “Envenenada con talio, qué belleza, ¿no? Pero bueno, a eso fue lo que me tocó”.

Estas declaraciones evidenciarían que Alicia tenía conocimiento del riesgo al que estaba expuesta y que temía por su integridad, en medio del drama que ya había golpeado a su familia con la muerte de una de sus hijas por envenenamiento.

Nuevas líneas de investigación en la Fiscalía

La aparición de estos audios abrió un nuevo frente de investigación en la Fiscalía. Los hermanos de Alicia, Carlos y Cristina Graham Sardi, acudieron ante el ente acusador para solicitar que se establezca si la intoxicación con talio tuvo alguna relación con su muerte y si existió la posible intervención de terceras personas.

El caso suma además otros elementos bajo análisis. Entre ellos, una revelación hecha por Noticias RCN sobre la existencia de dos números de pasaporte asociados al mismo registro, situación que podría constituir otra línea investigativa. En ese contexto también aparece mencionado el nombre de Juan David Vives, quien figura dentro de las indagaciones que adelantan las autoridades.

Mientras tanto, Zulma Guzmán permanece recluida en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido. Sin embargo, los nuevos testimonios conocidos públicamente podrían aportar información clave para reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades alrededor de uno de los casos de presunto envenenamiento más impactantes de los últimos años.