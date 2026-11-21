El transporte público en Colombia representa el mayor porcentaje de los desplazamientos diarios en las principales ciudades del país, superando en gran número a aquellos que usan un vehículo particular; según cifras oficiales de movilidad, cerca del 69% de los viajes se hacen en los sistemas integrados de transporte en las diferentes ciudades.

Con el fin de aclarar la duda sobre el precio del transporte público en Bogotá, TransMilenio publicó una serie de cifras que explican cómo se cobra el pasaje en los principales sistemas de transporte de Colombia y confirmaron cuál es el más caro de Colombia.

¿Cuál es el transporte público más caro del país? Cifras de las principales ciudades de Colombia

Según TransMilenio, Bogotá ocupa la quinta posición en cuanto al precio del pasaje, poniendo como referencia a 7 ciudades principales de Colombia: Medellín, Barranquilla, Pereira, Cartagena, Cali, Bucaramanga y Bogotá; con un precio de $3.550, TransMilenio es el sistema de transporte más grande del país.

Estos son los precios de los pasajes de transporte público en las principales ciudades de Colombia:

Medellín: $3.820

Barranquilla: $3.700

Pereira: $3.600

Cartagena: $3.600

Bogotá: $3.550

Cali: $3.500

Bucaramanga: $3.000

Sumando el servicio troncal, zonal y de TransMiCable, Bogotá cuenta con aproximadamente 117.65 kilómetros exclusivos que recorren toda la ciudad; Medellín con 85,1 y Cali con 39,6 completan el podio.

Además, Bogotá supera ampliamente a las demás ciudades en cuanto a la cantidad de viajes diarios: la capital del país mueve a 4 millones de personas diariamente, Medellín a 1.5 millones y Cali a 310.000.

TransMilenio es la red integrada más grande del país

Con 2.262 troncales, 7.209 servicios zonales, 9.648 cupos para bicicletas en las estaciones, 952 alimentadores y 163 cabinas de TransMiCable, TransMilenio informa que es el sistema más grande de Colombia, además de ser el único %100 integrado.

A partir de dicha información, la entidad confirma que son uno de los sistemas con la tarifa más asequible del país.