Jugador de Argentina se pierde el Mundial por lesión en entrenamiento: Scaloni evalúa su reemplazo

La selección argentina sufrió una baja importante a pocos días del inicio de la Copa del Mundo. El defensor Leo Balerdi quedó fuera del Mundial 2026 tras sufrir una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha, según confirmó este sábado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La entidad informó a través de sus redes sociales que el jugador no podrá formar parte de la nómina que disputará el torneo en Norteamérica. En su mensaje oficial, la AFA expresó su apoyo al futbolista con un mensaje de aliento y recuperación, confirmando así una de las noticias más relevantes para el equipo dirigido por Lionel Scaloni en la recta final de la preparación mundialista.

¿Por qué Leonardo Balerdi se pierde el Mundial 2026?

De acuerdo con la información oficial, Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha durante un entrenamiento realizado en Texas. El inconveniente físico se produjo en la antesala del amistoso que Argentina disputará frente a Honduras como parte de su preparación para el campeonato.

La ausencia del defensor del Olympique de Marsella obliga al cuerpo técnico a reorganizar sus planes defensivos. La reglamentación permite que Lionel Scaloni incorpore un nuevo jugador para reemplazar al zaguero en la lista definitiva que competirá en la Copa del Mundo.

¿Cómo llega Argentina al Mundial tras la baja de Balerdi?

La salida de Balerdi vuelve a poner atención sobre el estado físico de los integrantes del plantel campeón de Catar 2022. Sin embargo, las noticias son más alentadoras en el caso de Lionel Messi, quien, según explicó Scaloni el viernes, entrenó junto al resto del grupo tras recuperarse de una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo sufrida en su último encuentro con Inter Miami.

El capitán argentino podría sumar minutos en el compromiso amistoso ante Honduras y también estar disponible para el encuentro frente a Islandia en Alabama. Ambos partidos forman parte de la preparación final antes del estreno mundialista.

Argentina iniciará la defensa de su título el próximo 16 de junio ante Argelia en Kansas City. La Albiceleste integra el Grupo J, que también está conformado por Austria y Jordania. Con la baja confirmada de Balerdi, el cuerpo técnico deberá definir quién ocupará su lugar para afrontar el desafío de buscar una nueva consagración mundial.