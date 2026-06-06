Papa León XIV hizo el viral gesto del 'six-seven' durante su visita a Madrid

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más comentados de su visita a España este 6 de junio, luego de que numerosas imágenes compartidas en redes sociales lo mostraran realizando el gesto conocido como 'six-seven' durante su recorrido matinal por Madrid.

El hecho ocurrió mientras el pontífice se desplazaba en papamóvil hacia la Nunciatura Apostólica, después de haber sido recibido por los Reyes de España en el Palacio Real. Las fotografías y videos captados por asistentes al recorrido rápidamente se difundieron en plataformas digitales.

Se trata de una expresión utilizada por niños y adolescentes en la actualidad que carece de un significado específico por sí misma, pero que se ha convertido en un fenómeno viral en todo el mundo.

Papa León XIV respondió: ¿Barcelona o Real Madrid?

Uno de los momentos que también llamó la atención fue su respuesta sobre el fútbol. Al ser consultado sobre si apoyaba al Real Madrid o al Barcelona, respondió con humor que "el papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid", en referencia a su apellido.

Tras sus declaraciones, el club madrileño le dio la bienvenida públicamente a través de redes sociales. "El Papa es del Real Madrid. ¡Bienvenido, León XIV!" escribieron en sus cuentas oficiales.

¿Qué actividades tiene León XIV durante su visita a España?

La agenda del pontífice contempla varios actos multitudinarios en diferentes ciudades del país. Este mismo sábado, el pontífice tiene previsto un segundo recorrido en papamóvil desde la calle Vitruvio hasta la Plaza de Lima, atravesando el Paseo de la Castellana.

Posteriormente participará en distintos encuentros con fieles durante una visita que se extenderá por siete días y que también incluirá actividades en Barcelona y las Islas Canarias.