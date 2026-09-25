Selección Colombia tiene nuevo '10': estos son los clubes por los que ha pasado

Tras el retiro oficial de James Rodríguez de la Selección Colombia, se confirmó cuál será el jugador encargado de portar la camiseta #10; en el listado oficial entregado para los próximos partidos amistosos de Colombia contra México, Paraguay y Perú, Jhon Arias aparece con el número que perteneció a James durante más de 20 años.

Otros cambios confirmados fueron, por ejemplo, el del #20, que antes era usado por Juan Fernando Quintero y ahora lo usará el delantero Kevin Viveros; de igual forma, el #11, que antes era de Jhon Arias, lo portará Camilo Durán y el portero Kevin Mier llevará ahora el #1, que pertenecía a David Ospina.

¿En qué clubes ha jugado el nuevo #10 de la Selección Colombia?

Jhon Arias, el nuevo portador de la camiseta #10 de la selección, ha tenido una importante trayectoria futbolística hasta convertirse en una de las máximas figuras del fútbol colombiano; su debut profesional fue en la Primera B del fútbol colombiano con Llaneros en 2018, para la siguiente temporada pasó a la primera división de Colombia jugando para Patriotas y en 2022 dio el salto a uno de los grandes del país. Hizo parte de la plantilla de América de Cali en 2020, en donde logró salir campeón, y en 2021 llegó a Independiente Santa Fe para convertirse en una de las figuras del equipo en la Copa Libertadores.

Su gran actuación en el club 'cardenal' le permitió llegar al fútbol internacional y en 2021 llegó a Fluminense de Río de Janeiro, donde se volvió referente y logró alzar la Copa Libertadores 2023; además, convirtió 47 goles y 55 asistencias.

Su brillante actuación en Brasil llamó la atención del fútbol de Inglaterra y llegó a la primera división para jugar con Wolverhampton en 2025, donde, a pesar de no consolidarse en el plantel, le aportó a su experiencia profesional. Luego de su breve paso por Europa, regresó al fútbol de Brasil para unirse al Palmeiras, donde actualmente es titular y se encuentra en la disputa por la Copa Libertadores 2026.

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Números de Jhon Arias en la Selección Colombia

Su debut oficial con la 'tricolor' se dio en el 2022 bajo la conducción de Néstor Lorenzo y de a poco se fue ganando un puesto en la titular del equipo hasta convertirse en una pieza clave del plantel; logró el subcampeonato de la Copa América 2024 y en el Mundial 2026 fue uno de los titulares indiscutibles del equipo e incluso convirtió un importante gol para avanzar a los cuartos de final de la competencia.