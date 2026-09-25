Fuerte sismo sacudió Nueva Caledonia hoy: reportan magnitud de 6,6

Un fuerte sismo de magnitud 6,6 sacudió Nueva Caledonia durante la tarde de este viernes 25 de septiembre, hora de Colombia.

El movimiento se registró en una zona del Pacífico Sur y, en los primeros minutos después del evento, diferentes reportes llegaron a ubicar su magnitud en 7,0.

El temblor ocurrió aproximadamente a las 4:23 p. m., hora colombiana, y tuvo su epicentro cerca de las islas que conforman este territorio francés ubicado al este de Australia.

Fuerte sismo de magnitud 6,6 sacudió Nueva Caledonia

De acuerdo con la información conocida sobre el evento, el movimiento telúrico se produjo en las coordenadas -21,30 de latitud y 168,61 de longitud, en una zona cercana a Tadine, Nueva Caledonia.

Los reportes iniciales ubicaron el terremoto en una magnitud preliminar de 7,0. Sin embargo, posteriormente la medición fue revisada y quedó establecida en magnitud 6,6.

El movimiento tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros, por lo que se considera un evento superficial. Este factor puede hacer que las ondas sísmicas se perciban con mayor intensidad en las zonas relativamente cercanas al epicentro.

Magnitud del sismo fue revisada tras el reporte preliminar

Las diferencias entre las primeras mediciones de un terremoto son habituales. Los organismos sismológicos reciben información de diferentes estaciones y, a medida que analizan más registros, pueden modificar datos como la magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.

Por esta razón, inicialmente circularon reportes que hablaban de un terremoto de magnitud 7,0, localizado aproximadamente a 68 kilómetros al este-noreste de Tadine.

Posteriormente, la magnitud fue ajustada a 6,6 y otros cálculos situaron el epicentro alrededor de 80 kilómetros al este-noreste de esa población.

Nueva Caledonia está ubicada en una región del Pacífico con una importante actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas. Las autoridades y organismos especializados mantienen el seguimiento del evento ante posibles actualizaciones sobre sus características y efectos.