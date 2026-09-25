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Iván Name perdió su investidura como senador, así lo decidió el Consejo de Estado

El Consejo de Estado formalizó la pérdida de investidura del senador Iván Name tras determinar su implicación en actos de corrupción del caso UNGRD.

Iván Name perdió su investidura como senador, así lo decidió el Consejo de Estado
Foto: Senado de la República

Yhonay Díaz

septiembre 25 de 2026
04:53 p. m.
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En horas de la tarde de este 25 de septiembre, el Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura, en primera instancia, de Iván Leonidas Name como senador de la República.

La sanción de pérdida de investidura cierra de manera definitiva al señor Iván Leonidas Name la posibilidad de volver al Congreso.

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La decisión se determinó a través investigación sobre la presunta aceptación de $3.000 millones de pesos por parte de Name, dinero que, según testimonios y pruebas documentales aportadas al proceso penal correspondiente, habría sido proporcionado por funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio de un gigantesco entramado de corrupción.

Dichos fondos habrían sido entregados a través de intermediarios, como la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, como parte de un acuerdo para acelerar el trámite de las reformas legislativas, especialmente la reforma pensional planteada por el Gobierno de Gustavo Petro.

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Las razones por las que el Consejo de Estado decidió quitarle la investidura a Iván Name

La decisión del alto tribunal se fundamenta en los hechos relacionados con la recepción de una importante suma de dinero del erario público, provenientes de los entonces funcionarios de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes dispusieron de estos recursos públicos con un propósito político.

El objetivo de estas transacciones irregulares era favorecer las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional que se tramitaban en el Senado de la República. Entre los proyectos legislativos beneficiados estaba la reforma pensional.

El señor Name ostentó la condición de congresista, recibió una suma de dinero derivada del acuerdo alcanzado para impulsar el trámite legislativo con recursos del erario, destinados a atender las necesidades del departamento de La Guajira.

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Iván Name no podrá regresar al Congreso

El Consejo de Estado determinó que la conducta del congresista resultó "contraria al principio de representación democrática, a la integridad ética del mandato representativo, a la dignidad parlamentaria y a la rectitud, pulcritud y decoro que envuelven el cargo de congresista, cuyo ejercicio debe estar al servicio del interés general".

De acuerdo con el Consejo de Estado, el uso de su posición como senador para recibir dinero público a cambio de favorecer legislaciones específicas constituye tráfico de influencias, lo que vulnera los principios fundamentales de la representación democrática.

La sanción impuesta ordena la inhabilidad de manera permanente de Iván Name para volver al Congreso, cerrando así cualquier posibilidad de retorno a la actividad legislativa.

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