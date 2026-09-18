VIDEO | Juanfer Quintero recibió botellazo tras partido ante Bucaramanga y así reaccionó

Juan Fernando Quintero volvió a ser protagonista con Independiente Medellín, aunque esta vez no solamente por lo ocurrido dentro de la cancha.

Tras el empate 2-2 frente a Atlético Bucaramanga, el volante fue blanco del lanzamiento de una botella desde la tribuna cuando se dirigía hacia los camerinos del estadio Américo Montanini.

El hecho ocurrió en la noche del jueves 17 de septiembre, después de un encuentro en el que 'Juanfer' fue una de las figuras del conjunto antioqueño y marcó su primer gol desde su regreso al DIM.

Juanfer Quintero recibió botellazo tras partido entre Bucaramanga y Medellín

Una vez terminó el compromiso, Quintero abandonó el terreno de juego y caminó hacia la zona de vestuarios. En ese momento, desde uno de los sectores de la tribuna fue lanzada una botella en su dirección.

El objeto no alcanzó a golpear al futbolista. Quintero se detuvo inmediatamente y miró hacia el lugar desde donde habría salido el lanzamiento, visiblemente molesto por lo sucedido.

Pese a la situación, el mediocampista no protagonizó un enfrentamiento y continuó su camino. Integrantes de la Policía y personal de seguridad lo acompañaron durante el ingreso a los camerinos para evitar un nuevo incidente.

Juanfer fue figura en el empate 2-2 del Medellín

Antes del incidente, Quintero había tenido una participación determinante para que Medellín remontara un partido que perdía 2-0.

Sobre el cierre del primer tiempo ejecutó un tiro libre que terminó en una acción aprovechada por Jeison Medina para descontar. Posteriormente, en la segunda mitad, Quintero convirtió de penalti el 2-2 definitivo, logrando su primer gol desde que regresó al conjunto antioqueño.

Bucaramanga había tomado ventaja con anotaciones de Luciano Pons y Félix Charrupí, pese a jugar con diez hombres desde la expulsión de Fabián Sambueza. Con la igualdad, Medellín llegó a 16 puntos en la Liga BetPlay.