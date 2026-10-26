Impresionante lesión se vivió en partido de la NBA: video le da la vuelta al mundo

Lo que debía ser una noche de celebración para el Oklahoma City Thunder tras asegurar un trabajado triunfo 108-101 frente a Los Angeles Clippers, terminó transformándose en una de las jornadas más sombrías en lo que va de la temporada de la NBA.

La estrella en ascenso de la franquicia, Jalen Williams, sufrió una devastadora e impactante lesión en la pierna izquierda durante los instantes finales del encuentro disputado en el Paycom Center.

Video de la lesión de Jalen Williams

La alarmante secuencia ocurrió cuando restaba poco más de un minuto para el pitazo final. Williams inició una agresiva incursión atacando el aro en una jugada dividida donde intervinieron los defensores de los Clippers, Kris Dunn y Derrick Jones Jr. Al intentar el despegue y caer sobre la duela, la pierna izquierda del alero se dobló de manera completamente antinatural, provocando una fractura de peroné y una dislocación del tobillo.

El silencio que se apoderó del pabellón fue inmediato y ensordecedor. Tanto los compañeros de equipo de Williams como los jugadores rivales quedaron conmocionados al presenciar de cerca la gravedad del impacto. Figuras del baloncesto estadounidense como Shai Gilgeous-Alexander no pudieron contener el llanto en la banca mientras se cubrían el rostro, al tiempo que el personal médico de Oklahoma City ingresaba de urgencia para estabilizar la extremidad del baloncestista.

Tras varios minutos de tensión e incertidumbre en la pista, el alero estrella tuvo que ser retirado en camilla. A pesar del intenso dolor y la evidente gravedad del cuadro físico, el joven jugador del Thunder dedicó un gesto de fortaleza hacia la afición al levantar ambos pulgares en señal de agradecimiento por el apoyo recibido antes de ser trasladado directamente por el túnel de vestuarios.

Parte médico del jugador

En la conferencia de prensa posterior al partido, el Gerente General del Thunder, Sam Presti, confirmó la peor noticia para la franquicia: Williams requerirá intervención quirúrgica inmediata, un diagnóstico que lo dejará fuera de las canchas por el resto de la temporada regular y los playoffs.

La reacción en el vestuario reflejó el impacto emocional que dejó el desafortunado incidente. "Es una situación muy dura para todos en la organización. Todos los equipos de la liga se solidarizan cuando ocurren estas cosas tan desgarradoras", expresó visiblemente afectado el entrenador principal de OKC, Mark Daigneault.

Por su parte, Gilgeous-Alexander, conmovido hasta las lágrimas en la rueda de prensa, elogió la entereza y el liderazgo de su compañero en el vestuario: "Él ama jugar al baloncesto y competir al máximo nivel. Es un verdadero guerrero y no tengo la menor duda de que regresará aún más fuerte de esta batalla".

El golpe resulta especialmente amargo para el joven alero, quien ya venía superando contratiempos físicos en meses recientes. Ante la noticia, la comunidad de la NBA y diversos atletas profesionales se han volcado masivamente en redes sociales enviando mensajes de aliento y pronta recuperación para una de las promesas más brillantes del deporte norteamericano.