Contraloría remata casas, apartamentos y lotes en la última semana de octubre: tome nota
Entre el martes 27 y viernes 30 de octubre se llevarán a cabo las audiencias para el remate de los bienes.
Nicolás Martínez Sánchez
08:02 p. m.
A través de redes sociales, la Contraloría ha dado a conocer remates que se llevarán a cabo en la última semana de octubre.
Durante el transcurso del mes, la entidad ha llevado a cabo audiencias de remate de bienes en Bogotá, Cúcuta, Silvania, Cundinamarca, Remolino, Magdalena y otros territorios a lo largo del territorio. Esto, en el marco de procesos de cobro coactivo.
Remates del 27 al 30 de octubre de 2026
En estas audiencias (virtuales o presenciales) se pueden encontrar casas, apartamentos, garajes, depósitos y lotes. Las opciones disponibles se pueden consultar en la página web de la Contraloría, incluyendo el avalúo y demás información de los inmuebles.
Link bienes rematados
Martes 27 de octubre
- Lote de construcción de tres pisos en Duitama (Boyacá) avaluado en $ 7.579.411: postura mínima de $ 5.305.588. La audiencia será las 9:00 a. m.
Jueves 29 de octubre
- Casa en Turbaco, Bolívar, avaluada en $ 181.491.000: postura mínima de $ 127.043.700. La audiencia será a las 10:30 a.m.
- Casa en Bogotá avaluada en $269.503.350: postura mínima de $188.652.345. La audiencia será a las 2:00 p.m.
Viernes 30 de octubre
- Apartamento en Bogotá avaluado en $ 182.985.000: postura mínima de $ 128.089.500. La audiencia será las 11:00 a.m.
- Garaje en Bogotá avaluado en $ 28.536.000: postura mínima de $ 19.975.200. La audiencia será las 11:00 a.m.
- Depósito en Bogotá avaluado en $ 4.320.000: postura mínima de $ 3.024.000. La audiencia será las 11:00 a. m.
- Casa en Turbaco (Bolívar) avaluada en $ 181.491.000: postura mínima de $ 127.043.700. La audiencia será las 10:30 a. m.
- Casa lote en la vereda San José, Silvania, avaluada en $ 266.646.750: postura mínima de $ 186.652.725. La audiencia será a las 9:00 a. m.