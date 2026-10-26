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Contraloría remata casas, apartamentos y lotes en la última semana de octubre: tome nota

Entre el martes 27 y viernes 30 de octubre se llevarán a cabo las audiencias para el remate de los bienes.

Remates de la Contraloría.
Remates de la Contraloría. Foto: Contraloría.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 26 de 2026
08:02 p. m.
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A través de redes sociales, la Contraloría ha dado a conocer remates que se llevarán a cabo en la última semana de octubre.

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Durante el transcurso del mes, la entidad ha llevado a cabo audiencias de remate de bienes en Bogotá, Cúcuta, Silvania, Cundinamarca, Remolino, Magdalena y otros territorios a lo largo del territorio. Esto, en el marco de procesos de cobro coactivo.

Remates del 27 al 30 de octubre de 2026

En estas audiencias (virtuales o presenciales) se pueden encontrar casas, apartamentos, garajes, depósitos y lotes. Las opciones disponibles se pueden consultar en la página web de la Contraloría, incluyendo el avalúo y demás información de los inmuebles.

Link bienes rematados

Martes 27 de octubre

Jueves 29 de octubre

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Viernes 30 de octubre

  • Garaje en Bogotá avaluado en $ 28.536.000: postura mínima de $ 19.975.200. La audiencia será las 11:00 a.m.

  • Casa en Turbaco (Bolívar) avaluada en $ 181.491.000: postura mínima de $ 127.043.700. La audiencia será las 10:30 a. m.

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