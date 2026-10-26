Contraloría remata casas, apartamentos y lotes en la última semana de octubre: tome nota

A través de redes sociales, la Contraloría ha dado a conocer remates que se llevarán a cabo en la última semana de octubre.

Durante el transcurso del mes, la entidad ha llevado a cabo audiencias de remate de bienes en Bogotá, Cúcuta, Silvania, Cundinamarca, Remolino, Magdalena y otros territorios a lo largo del territorio. Esto, en el marco de procesos de cobro coactivo.

Remates del 27 al 30 de octubre de 2026

En estas audiencias (virtuales o presenciales) se pueden encontrar casas, apartamentos, garajes, depósitos y lotes. Las opciones disponibles se pueden consultar en la página web de la Contraloría, incluyendo el avalúo y demás información de los inmuebles.

Link bienes rematados

Martes 27 de octubre

Lote de construcción de tres pisos en Duitama (Boyacá) avaluado en $ 7.579.411: postura mínima de $ 5.305.588. La audiencia será las 9:00 a. m.

Jueves 29 de octubre

Casa en Turbaco, Bolívar, avaluada en $ 181.491.000: postura mínima de $ 127.043.700. La audiencia será a las 10:30 a.m.

Casa en Bogotá avaluada en $269.503.350: postura mínima de $188.652.345. La audiencia será a las 2:00 p.m.

Viernes 30 de octubre

Apartamento en Bogotá avaluado en $ 182.985.000: postura mínima de $ 128.089.500. La audiencia será las 11:00 a.m.

Garaje en Bogotá avaluado en $ 28.536.000: postura mínima de $ 19.975.200. La audiencia será las 11:00 a.m.

Casa en Turbaco (Bolívar) avaluada en $ 181.491.000: postura mínima de $ 127.043.700. La audiencia será las 10:30 a. m.