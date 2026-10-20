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Acaba la espera para los fanáticos del baloncesto: la NBA vuelve este 20 de octubre

Comienza la carrera por saber cuál será la franquicia que se lleve el anillo.

NBA.
NBA. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 20 de 2026
02:02 p. m.
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La espera para los amantes del baloncesto termina este martes 20 de octubre. Tras varios meses, finalmente vuelve la NBA.

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El 13 de junio se dio un hecho histórico. Los New York Knicks, comandados por Jalen Brunson, le pusieron punto final a una mala racha de más de 50 años sin un campeonato. Vencieron en las finales a San Antonio Spurs por 4-1.

¿Cómo llegan las franquicias?

Llegó la postemporada y el draft; pero la ansiedad estaba centrada en este 20 de octubre. Tres meses después, el máximo torneo del baloncesto a nivel mundial vuelve en lo que se espera sea una temporada de infarto.

Las franquicias se han reforzado. En el Oeste, los Spurs y Oklahoma City Thunder se siguen posicionando como los favoritos para pelear por el título de conferencia, al igual que la temporada pasada.

El cuadro de San Antonio conserva su estructura con Stephon Castle, De’Aaron Fox, Devin Vassell y el superestrella francés Víctor Wembanyama. La temporada pasada estuvieron cerca de darle el anillo a la franquicia, por lo que en esta edición querrán un mejor final.

Del lado de OKC, el campeón de 2025, las miradas están en el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, quien ya ha sabido ser MVP y llevar a la franquicia al título. Junto a Isaiah Hartenstein, Cason Wallace y demás, querrán alzarse con la gloria.

Denver Nuggets también puede dar que hablar, teniendo en cuenta el ataque comandado por Jamal Murray y el serbio Nikola Jokić. También hay expectativa por Luka Dončić en Los Angeles Lakers, Anthony Edwards y LaMelo Ball en Minnesota Timberwolves, Ja Morant y Damian Lillard en Portland Trail Blazers y lo que puede llegar a dar aún Stephen Curry con los Golden State Warrios.

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El Este tampoco se queda atrás y la competencia será reñida. Sin duda, los Knicks querrán defender la corona y Brunson, junto a OG Anunoby, Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges, buscarán el ‘back to back’.

Detroit Pistons buscará dar la pelea y aprovechar el nivel de Cade Cunningham, quien puede agruparse con Jalen Duren. En los Cleveland Cavaliers hay intriga por el papel que tenga James Harden y los reflectores están en Miami Heat, franquicia que mantuvo a Bam Adebayo, pero agregó a Klay Thompson y Giannis Antetokounmpo.

Por último, Philadelphia 76ers querrá pelear hasta el final. Joel Embiid y Tyrese Maxey se mantuvieron, aunque ahora contarán con el apoyo de Jaylen Brown y LeBron James.

Partidos de hoy, martes 20 de octubre

  • Boston Celtics – Detroit Pistons: 2:00 p.m. (hora Colombia).
  • Philadelphia 76ers – New York Knicks: 6:00 p.m.
  • Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs: 8:30 p.m.
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