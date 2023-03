Libreta militar de un joven apareció con foto de Cristiano Ronaldo: ¿de quién fue la culpa?

Un joven colombiano que tramitó por internet su libreta militar desde hace seis años, se llevó una sorpresa cuando recibió el documento no con su foto sino con la del futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

“Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben qué hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente?”, publicó el joven David Godoy en sus redes sociales, donde agregó una foto en donde aparece el futbolista portugués en su libreta militar.

Además, David Godoy tuvo que también subir un video en donde no solo expresó su molestia por lo ocurrido, sino por todos los trámites que tuvo que realizar estos años para sacarla.

En el video se pudo ver que el joven ingresó a la página oficial del Ejército para ver su documento y demostrar que sí aparecía la foto de Cristiano Ronaldo.

Ejército sobre la libreta militar con la foto de Cristiano Ronaldo

Desde el Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, mediante un comunicado, aseguraron que fue el mismo usuario quien subió las fotos al sistema pero, sin embargo, están rastreando el trámite interno para determinar responsabilidades.

“Internamente se efectuará una revisión de los procedimientos efectuados en el trámite de la tarjeta militar, que coadyuve a identificar plenamente si se trató de una conducta individual por parte del usuario, que pudiese generar responsabilidad previa autorización de la autoridad competente”, y agregaron que: “se revisará si existió algún tipo de omisión en el trámite y/o controles por parte de algún servidor público dentro del proceso”.

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo respondió a acusaciones de infidelidad con modelo chilena