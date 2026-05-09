El sorpresivo nombre que quiere Alberto Gamero como su nuevo asistente técnico en Millonarios

El entorno de Millonarios se sacudió en las últimas horas tras conocerse el nombre que Alberto Gamero tiene sobre la mesa para fortalecer la estructura de su cuerpo técnico.

Según reveló el periodista Guillermo Arango, el estratega samario pretende la incorporación del exfutbolista y comentarista deportivo Faryd Mondragón como su nuevo asistente técnico en el cuadro embajador.

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"Faryd Mondragón es el nombre que pretende Alberto Gamero para sumarse como nuevo asistente técnico de @MillosFCoficial", se leyó este sábado.

La propuesta busca sumar peso conceptual y liderazgo dentro del banquillo albiazul. Mondragón, reconocido por su extensa trayectoria bajo los tres palos en la Selección Colombia y en clubes internacionales como Independiente de Avellaneda, Galatasaray y Deportivo Cali, daría un salto directo al trabajo de campo en uno de los equipos más exigentes del fútbol profesional colombiano.

De concretarse su llegada, Faryd Mondragón no asumiría la labor en solitario. La reestructuración planteada por el estratega albiazul contempla un equipo de trabajo donde el exarquero acompañaría a Jorge Castro en el rol de asistente técnico, mientras que Julio Charales se mantendría al frente de la preparación física del plantel profesional.

Esta movida táctica en la dirección técnica busca renovar el aire en el vestuario azul y aportar la visión de un hombre con experiencia en copas del mundo y competencias de alta presión.

Aunque Mondragón ha estado vinculado en los últimos años a los medios de comunicación y a roles administrativos o de análisis, la posibilidad de integrar el banquillo de Millonarios representa una oportunidad clave para iniciar una nueva etapa en su carrera dentro del balompié nacional.

La noticia ha generado un amplio debate entre los aficionados del conjunto capitalino. Mientras un sector de la hinchada valora el recorrido internacional y la jerarquía que Mondragón puede transmitir a los jugadores, otros sectores analizan con cautela su falta de experiencia previa en la conducción táctica de un equipo de primera división.

Por el momento, la dirigencia y el cuerpo técnico avanzan en las evaluaciones correspondientes para definir si la vinculación se oficializará en las próximas semanas.