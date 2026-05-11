Liga BetPlay: clasificados, eliminados y cuentas para entrar a los cuadrangulares

Por primera vez desde que comenzó la Liga BetPlay 2026-II, todos los equipos están al día con el calendario. En la tabla de posiciones se ve a los 20 clubes con los mismos 17 partidos, pero cada uno llega con obligaciones diferentes a las últimas fechas.

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En la parte alta de la tabla, los clubes que ya están clasificados luchan por quedarse con la ventaja deportiva, conocida como 'punto invisible', el cual se otorga para los dos primeros y se convierte en el primer ítem de desempate en cuadrangulares.

Más abajo están los equipos que todavía están en la lucha por conseguir un cupo en las fases finales del campeonato, algunos de ellos esperando por un milagro. Finalmente, hay siete clubes que ya están eliminados y aguardan por estas dos fechas para salir de vacaciones.

Clasificados y eliminados en la Liga BetPlay

De momento, solamente hay tres equipos que ya están en cuadrangulares, los cuales pase lo que pase, no pueden salir de los ocho primeros. Se trata de Atlético Nacional (35), América de Cali (34) y Deportivo Cali (33), los cuales estarán en la pelea por el 'punto invisible'. En la fecha 18 hay clásico vallecaucano, lo cual será clave.

En cuanto a los eliminados, son 7 equipos que no tienen ninguna opción matemática. Se trata de Alianza FC, Deportivo Pereira, Junior, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Jaguares de Córdoba y Fortaleza.

Las cuentas para clasificar a cuadrangulares

Atlético Bucaramanga necesita un punto de seis en disputa (vs. Jaguares y vs. Fortaleza); la buena diferencia de gol que tiene haría prácticamente imposible que lo saquen de la zona de clasificación. Santa Fe y Millonarios necesitan de un triunfo en sus últimos juegos, aunque los tres pueden clasificar incluso con sus puntos actuales, dependiendo de otros resultados.

Águilas Doradas está en el puesto 8, pero tiene duelos directos con Medellín (7°) y Once Caldas (9°). Quien gane en estos partidos tiene altas chances de clasificar, pero hay que mirar a Cúcuta que tiene opciones de llegar a las 30 unidades.

De ahí para abajo, los clubes dejan de depender de sí mismos. Tolima llega con 23 unidades y tiene que ganar ante Millonarios y Cali. Con 27 todavía podría meterse, pero necesitaría un escenario con 4 resultados diferentes en otros juegos.

Los que buscan el milagro son Internacional de Bogotá y Llaneros que pueden llegar a 26 unidades. Para que alguno pueda meterse necesita que Águilas y Once Caldas empaten, pero que pierdan los otros juegos, que Cúcuta no gane, que Tolima sume máximo 3 y remontar en diferencia de goles, lo cual es muy complejo. Inter está aferrado a que el TAS le otorgue los 3 puntos del duelo ante América.