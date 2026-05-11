Fuerte sismo 'sacudió' a una zona del mundo HOY 5 de noviembre: atento a su magnitud

Este 5 de noviembre de 2026, cuando eran las 4:22 de la mañana en Colombia, pero las 12:22 de la tarde en Tanzania, hubo un fuerte temblor en ese país de África.

La magnitud superó los 5.0 y la profundidad, de acuerdo con el reporte de los expertos, fue superficial.

¿Dónde se originó exactamente este nuevo movimiento telúrico en el mundo? ¿Qué han manifestado las autoridades después de los primeros monitoreos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Tanzania hoy 5 de noviembre de 2026

12:22 p.m. en Tanzania / 4:22 a.m. en Colombia.

Epicentro: 21 km al este de Ushirombo, Región Geita, Tanzania.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 19 kilómetros de Masumbwe, a 21 de Ushirombo, a 55 de Buseresere, a 57 de Katoro, a 65 de Kahama, a 66 de Geita, a 71 de Diobahika y a 75 de Kasamwa.

¿Qué han comunicado las autoridades de Tanzania tras el fuerte sismo de hoy 5 de noviembre de 2026?

En las primeras horas tras el sismo, las autoridades de Tanzania no han confirmado daños materiales de gravedad, heridos ni víctimas, pero han aclarado que el monitoreo continúa realizándose.

Además, han expresado que el movimiento telúrico se sintió con fuerza y que, incluso, pudo haber caída de objetos en algunas viviendas de Masumbwe.

Sin embargo, en medio de esa coyuntura, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha precisado que, teniendo en cuenta la infraestructura de la zona en la que se originó el sismo, son bastante bajas las probabilidades de que se confirmen colapsos estructurales.

Asimismo, las entidades sismológicas oficiales han hecho énfasis en que este sismo también pudo haberse alcanzado a percibir levemente en Kenia y Ruanda.