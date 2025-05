Sorteo Liga BetPlay I-2025: ¡Así se jugarán los cuadrangulares semifinales!

Terminó la fecha 20 de la Liga BetPlay I-2025 con resultados que movieron la tabla de posiciones de comienzo a fin.

América de Cali y Millonarios se quedaron con el famoso punto invisible tras vencer en la última jornada a Independiente Medellín y Boyacá Chicó, respectivamente.

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay tras la final de todos contra todos

América de Cali - 39 puntos y +17 goles Millonarios - 38 puntos y +13 goles Junior de Barranquilla - 37 puntos y + 10 goles Deportes Tolima - 36 puntos y +11 goles Atlético Nacional - 35 puntos y +16 goles Independiente Santa Fe - 33 puntos y +5 goles Once Caldas - 33 puntos y +4 goles Independiente Medellín - 32 puntos y +8 goles.

Así las cosas, América de Cali y Millonarios tendrán la ventaja deportiva durante los cuadrangulares. Es decir, tendrán un punto invisible cuando haya un empate en puntos en el mismo grupo.

Así quedaron los cuadrangulares semifinales

Grupo A

América de Cali

Deportes Tolima

Junior

Independiente Medellín

Grupo B

Millonarios

Atlético Nacional

Once Caldas

Independiente Santa Fe.

Una de las ventajas deportivas, además del punto invisible, de América y Millonarios, es que terminan el cuadrangular en condición de local.

Primera fecha de cuadrangulares de Liga BetPlay

Grupo A

Junior vs. Deportes Tolima

Independiente Medellín vs. América de Cali

Grupo B

Atlético Nacional vs. Once Caldas

Santa Fe vs. Millonarios