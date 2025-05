Liga BetPlay I-2025: Se definieron los 8 clasificados y los cabeza de grupo para cuadrangulares

Este domingo 25 de mayo se definieron los 8 clasificados de la Liga BetPlay I-2025 , pues aunque ya estaba definidos en un 90%, había mucha expectativa por lo que pudiera pasar entre Once Caldas y Deportivo Pasto, dos elencos que luchaban por el último cupo.

Todos los partidos comenzaron a las 4:00 pm de manera simultánea, donde Win Sports hizo una importante cobertura para transmitir todos los encuentros por diferentes canales.

Así se jugó la fecha 20 de la Liga BetPlay I-2025

Atlético Nacional vs Junior

Alianza FC vs Santa Fe

América de Cali vs Independiente Medellín

Millonarios vs Boyacá Chicó

Deportes Tolima vs Rionegro Águilas

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto

Once Caldas vs Deportivo Cali.

América de Cali, Atlético Nacional, Junior, Deportes Tolima y Millonarios disputaban ese "punto invisible", mientras que Once Caldas (jugó contra Deportivo Cali) y Deportivo Pasto (vs. Bucaramanga) luchaban por el último cupo.

Estos son los 8 clasificados para cuadrangulares

América de Cali Millonarios Junior de Barranquilla Deportes Tolima Atlético Nacional Independiente Santa Fe Una vez Caldas Independiente Medellín

Así las cosas, América de Cali y Millonarios tendrán la ventaja deportiva, la cual consiste que tendrá un punto invisible que se hará efectivo en el cuadrangular, siempre y cuando quede con los mismos puntos de otro equipo y ese sea el ítem de desempate.

Este mismo domingo 25 de mayo, se llevará a cabo el sorteo a través de la pantalla de Win Sports. Este se llevará a cabo a las 6:45 pm