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Detenido falleció y otros nueve resultaron heridos tras riña al interior de una URI de Bogotá

La víctima habría estado involucrada en el homicidio ordenado por una estructura criminal en la localidad de Ciudad Bolívar.

Jorge Leonardo Alzate

noviembre 06 de 2026
11:22 a. m.
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El caos se apoderó durante algunos minutos de las celdas 4 y 5 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, la madrugada del viernes 6 de noviembre.

Según el reporte realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá, sobre las 2:00 de la mañana inició una riña en una de las salas de retenidos, en la que una persona perdió la vida y otras nueve resultaron heridas.

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Los heridos fueron trasladados a dos hospitales de la capital colombiana:

Los implicados se habrían enfrentado con arma cortopunzante, lo que obligó a trasladar a quienes resultaron heridos al Hospital Santa Clara, en el centro de la ciudad, y a la Clínica de Occidente.

“Uno de estos ciudadanos”, según el reporte policial, “falleció en el centro médico debido a la gravedad de las heridas y otro de los heridos se encuentra en cirugía. Los demás lesionados no revisten gravedad”.

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¿Qué se sabe de la víctima fatal que deja la riña al interior de la URI de Puente Aranda?

La víctima fatal habría sido identificada como Yampol Bermúdez Palacios, de 30 años. Según información revelada por Alerta, se encuentra presuntamente implicado en el asesinato que una estructura criminal ordenó en la localidad de Ciudad Bolívar.

“El Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación adelanta las respectivas labores investigativas con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron estos hechos”, indicó la Policía.

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