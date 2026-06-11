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¿Trabaja todo el día, pero siente que no avanza? Ojo con este problema laboral

Concentrar todas las decisiones en una sola persona puede retrasar las tareas de un equipo. Descubra aquí los detalles.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
10:42 a. m.
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Si cada decisión, solicitud o inconveniente de un negocio requiere la intervención de su dueño, una jornada llena de tareas puede dejar poco espacio para planear.

Esa dependencia del emprendedor es uno de los problemas que se ha detectado en múltiples sectores y es fundamental analizar para sostener una empresa.

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Y es que atender las necesidades inmediatas permite mantener la operación, pero no demuestra, por sí solo, que se estén cumpliendo los objetivos del negocio.

¿Cómo saber si tantas tareas están dando resultados?

Responder mensajes y cerrar ventas son actividades necesarias. Sin embargo, Víctor Hernández, fundador de Red Point USA, advierte que concentrarse exclusivamente en ellas puede relegar asuntos como la logística, la gestión de riesgos y la organización del trabajo.

Según el empresario, el desconocimiento de estos aspectos contribuyó a las pérdidas financieras que enfrentó durante sus primeros años. Asimismo, a ese inconveniente le se sumó la falta de un equipo que respaldara la operación.

A partir de esa experiencia, propone establecer objetivos para períodos de 90 días. La intención es definir qué se quiere conseguir, ordenar las tareas según esa prioridad y comprobar al finalizar el plazo qué resultados se obtuvieron.

¿Qué revisar cuando todo depende del dueño?

Distribuir responsabilidades y establecer procedimientos que permitan resolver situaciones habituales sin consultar cada paso con una sola persona, puede ser otra de las soluciones.

Esto supone revisar cómo se ejecutan las tareas, identificar dónde se presentan dificultades y preparar al equipo para asumir funciones concretas.

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“Liderar no es mandar desde un escritorio, sino ser el pilar que no se cae cuando el equipo más necesita respaldo”, sostiene Víctor Hernández.

Desde su perspectiva, planear también implica preparar la operación para distintos escenarios, aunque no sea posible anticiparlos con exactitud.

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