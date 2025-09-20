CANAL RCN
Nuevo líder y colero: así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay tras partidos sábado

La Liga BetPlay tuvo cambios tras la fecha 12: Atlético Bucaramanga es el nuevo líder y Pasto junto a Boyacá Chicó se hunden en la tabla. Mira cómo quedó.

La Equidad vs. Cali
Foto: La Equidad FC

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
10:28 p. m.
La Liga BetPlay 2025-II sigue entregando emociones y cambios en la clasificación general. Este sábado, con la contundente victoria de Deportivo Cali 0-4 sobre La Equidad, se cerró la jornada sabatina de la fecha 12, dejando un nuevo líder y movimientos importantes en la tabla.

Los dirigidos por Alberto Gamero mostraron su mejor versión en Bogotá, escalando posiciones y sumándose al grupo de los ocho.

En otros duelos de la jornada, Atlético Bucaramanga venció 2-0 al Deportes Tolima, mientras que América de Cali superó 2-1 a Once Caldas en un vibrante compromiso en el Pascual Guerrero.

Además, Envigado empató 0-0 con Alianza FC, Llaneros cayó 0-1 frente a Águilas Doradas y Deportivo Pasto igualó 1-1 con Santa Fe, actual campeón del torneo.

Atlético Bucaramanga, nuevo líder de la Liga BetPlay

Con estos resultados, el gran beneficiado fue Atlético Bucaramanga, que llegó a 24 puntos y se convirtió en el nuevo líder del campeonato. El equipo santandereano, que sigue demostrando solidez ofensiva y defensiva, desplazó a Junior del primer lugar.

En la parte baja, la preocupación es para Deportivo Pasto y Boyacá Chicó, que cierran la tabla con apenas 10 unidades, complicándose en la pelea por escapar del sótano de la clasificación.

Así está la tabla de posiciones tras la fecha sabatina

  1. Atlético Bucaramanga – 24 (+11)
  2. Junior – 21 (+8)
  3. Fortaleza – 21 (+8)
  4. Independiente Medellín – 20 (+6)
  5. Deportes Tolima – 20 (+5)
  6. Llaneros – 18 (+0)
  7. Atlético Nacional – 17 (+6)
  8. Deportivo Cali – 17 (+1)
  9. Santa Fe – 17 (+1)
  10. Alianza FC – 16 (-2)
  11. Deportivo Pereira – 13 (-1)
  12. Once Caldas – 13 (-3)
  13. Envigado – 12 (-2)
  14. Águilas Doradas – 11 (-4)
  15. Millonarios – 11 (-4)
  16. Unión Magdalena – 11 (-7)
  17. La Equidad – 9 (-2)
  18. Deportivo Pasto – 10 (-2)
  19. Boyacá Chicó – 10 (-8).

La jornada continuará este domingo con partidos que podrían seguir moviendo la tabla.

