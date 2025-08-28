Lionel Messi confirmó su último partido con Argentina en Eliminatorias: ¿cuándo y contra quién?

Lionel Messi volvió a estremecer al mundo del fútbol con una confesión que impacta a toda Argentina. Tras la victoria del Inter Miami sobre Orlando City, el capitán de la selección albiceleste habló con la prensa sobre la próxima fecha FIFA y dejó claro que su retiro del combinado nacional está cada vez más cerca. El astro argentino señaló que el encuentro frente a Venezuela, que se disputará en Buenos Aires, será su último partido de Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, por lo menos en condición de local.

Messi explicó que, después de esa cita, solo quedarán amistosos y la Copa del Mundo, por lo que ya no estará presente en el proceso clasificatorio para la Copa de 2030. Con esto, el mejor jugador en la historia del fútbol argentino puso una fecha simbólica al cierre de un ciclo glorioso en la Albiceleste.

Un partido con sabor a despedida en Buenos Aires

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias”, expresó Messi, visiblemente emocionado. El campeón del mundo detalló que vivirá ese momento rodeado de sus seres queridos: su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos y familiares cercanos, quienes lo acompañarán para lo que será un día cargado de sentimientos.

El partido será el próximo jueves 4 de septiembre contra Venezuela sobre las 6:30 p.m. (hora colombiana).

Aunque no precisó si disputará más amistosos o competiciones oficiales tras ese partido, Messi dejó entrever que la cuenta regresiva para su adiós de la selección ya comenzó. Su declaración encendió las alarmas no solo en Argentina, sino en el mundo entero, pues significará el inicio del final de una era irrepetible para el fútbol sudamericano.

La hinchada argentina, que lo vio levantar la Copa del Mundo en 2022, se prepara para rendirle un homenaje inolvidable en Buenos Aires. Ese duelo ante Venezuela podría convertirse en la primera gran despedida del 10, un jugador que cambió para siempre la historia de la selección.