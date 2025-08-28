CANAL RCN
Deportes

Lionel Messi confirmó su último partido con Argentina en Eliminatorias: ¿cuándo y contra quién?

Lionel Messi se mostró nostálgico al anunciar cuál será su último partido de Eliminatorias Sudamericanas.

Lionel Messi
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
01:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lionel Messi volvió a estremecer al mundo del fútbol con una confesión que impacta a toda Argentina. Tras la victoria del Inter Miami sobre Orlando City, el capitán de la selección albiceleste habló con la prensa sobre la próxima fecha FIFA y dejó claro que su retiro del combinado nacional está cada vez más cerca. El astro argentino señaló que el encuentro frente a Venezuela, que se disputará en Buenos Aires, será su último partido de Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, por lo menos en condición de local.

Messi explicó que, después de esa cita, solo quedarán amistosos y la Copa del Mundo, por lo que ya no estará presente en el proceso clasificatorio para la Copa de 2030. Con esto, el mejor jugador en la historia del fútbol argentino puso una fecha simbólica al cierre de un ciclo glorioso en la Albiceleste.

James Rodríguez finalmente rompió el silencio y habló sobre su polémico cruce con Lionel Messi
RELACIONADO

James Rodríguez finalmente rompió el silencio y habló sobre su polémico cruce con Lionel Messi

Un partido con sabor a despedida en Buenos Aires

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias”, expresó Messi, visiblemente emocionado. El campeón del mundo detalló que vivirá ese momento rodeado de sus seres queridos: su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos y familiares cercanos, quienes lo acompañarán para lo que será un día cargado de sentimientos.

El partido será el próximo jueves 4 de septiembre contra Venezuela sobre las 6:30 p.m. (hora colombiana).

Aunque no precisó si disputará más amistosos o competiciones oficiales tras ese partido, Messi dejó entrever que la cuenta regresiva para su adiós de la selección ya comenzó. Su declaración encendió las alarmas no solo en Argentina, sino en el mundo entero, pues significará el inicio del final de una era irrepetible para el fútbol sudamericano.

El viral momento entre Lionel Messi y Camilo Vargas tras finalizar el partido de Leagues Cup
RELACIONADO

El viral momento entre Lionel Messi y Camilo Vargas tras finalizar el partido de Leagues Cup

La hinchada argentina, que lo vio levantar la Copa del Mundo en 2022, se prepara para rendirle un homenaje inolvidable en Buenos Aires. Ese duelo ante Venezuela podría convertirse en la primera gran despedida del 10, un jugador que cambió para siempre la historia de la selección.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Champions League

¡Imperdible! Partidos para Bayern, Real Madrid, PSG y Barcelona en la Champions League

Selección Colombia

Fútbol RCN transmitirá todos los juegos la fecha 17 de las Eliminatorias: programación

FC Barcelona

Equipo colombiano se enfrentará al FC Barcelona en prestigioso Torneo Juvenil en España

Otras Noticias

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes

La investigación reveló algunos de los cambios más significativos para mejorar la salud mental de los jóvenes.

Buenaventura

Nueve personas fueron rescatadas en el Pacífico: su embarcación estuvo a la deriva 12 horas por falla mecánica

Los navegantes regresaron a Buenaventura para recibir atención médica.

Ecuador

Tragedia en Ecuador: nueve personas murieron tras la caída de un bus a un abismo

Dian

La Dian está sancionando a contribuyentes por error clave en la declaración de renta sugerida

Estéreo Picnic

El cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: conozca aquí los artistas y los precios